Flinke Nikolaj hjalp forvirrede Inge: Nu vil hun gerne betale

Inge Mejlstrup var kørt ind på Cirkel K tankstationen på hjørnet af Hørsholm Allé og Usserød Kongevej, fordi hun var ved at løbe tør for benzin.

Jeg har ikke været der før, så det var ret forvirrende for en ældre dame som mig med alle de standere," fortæller Inge Mejlstrup, der normalt hælder brændstof på sin bil på OK tanken i Nivå, hvor der kun er én stander at forholde sig til.

Her er det, at manden med det lyse hår kommer ind i billedet.

Han så, fortæller Inge Mejlstrup, at hun så sig forvirret omkring og tilbød at hjælpe.

"Så han tager et kort frem, trykker på nogle taster og hælder benzin på min bil for 153 kroner."

Så historien endte med, at manden, der ikke fik sagt andet om sig selv end at han hedder Nikolaj og "det skal du ikke tænke på, det er lige meget", satte sig ind i sin hvide bil, vinkede farvel og kørte væk.

"Jeg var så rørt over den søde unge mand. Men jeg vil da stadig gerne betale for min benzin," siger Inge Mejlstrup, der nu håber, at hun gennem denne fortælling kan få kontakt til Nikolaj for at udrede sin gæld.