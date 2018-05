Her ses fra venstre borgmester Morten Slotved (K), kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund (K) og daværende medlem af kommunalbestyrelsen Peter Antonsen (Borgerlisten) på prøvetur i en selvkørende bus. Foto: Morten Slotved

Flertal vil have førerløse busser

Hørsholm - 01. maj 2018

Det var en splittet kommunalbestyrelse, som mandag aften skulle tage stilling til, om Hørsholm Kommune skal arbejde videre med et pilotprojekt med selvkørende busser og stile mod, at få de førerløse busser på vejene.

Venstre havde ønsket at få sagen bragt til diskussion i kommunalbestyrelsen, og partiets medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget, Anne Ehrenreich, indledte med at tale for, at Hørsholm skulle trække i bremsen og vente med de førerløse busser.

- Vi mener ikke, pilotforsøget endnu er teknisk muligt, og kørslen kan ikke afvikles uden væsentlig gene for den øvrige trafik. Vi mener, vi bør afvente det forsøg i Aalborg, som finder sted, og som vi kunne lære af. Vi støtter ibrugtagning af førerløse busser, så snart teknologien er klar til det, og busserne kan køre på de offentlige veje, men vi skal ikke sætte busserne ind før, sagde Anne Ehrenreich, som blev bakket op af partifælle og udvalgskollega Fritz Reuther.

- Det er ikke nødvendigt, at Hørsholm Kommune skal sætte 2,3 millioner kroner af, for at det her skal lykkes. Der er andre og større kræfter i gang. Det er ikke kommunens opgave at udvikle denne her teknologi. De penge skal vi bruge til mere nødvendige forhold, sagde han.

I budgetaftalen 2018-2021 er der afsat 2,3 millioner kroner til at lave et forsøgsprojekt med førerløse busser, og Konservative var fortsat lune på idéen.

- Teknologien udvikler sig enormt hurtigt, og der er god grund til at holde momentum i denne her mulighed. De førerløse busser har kæmpe potentiale og kan binde byen sammen på en helt ny måde, sagde Kristin Arendt (K), formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

Henrik Klitgaard (R), formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, talte også varmt for de førerløse busser.

- Ikke alle investeringer kaster noget af sig lige med det samme, men det er klart, at nogle skal investere for at finde en ordentlig løsning, og det er alt andet lige meget nemmere at lave sådan nogle testforsøg i en lille provinsby end i en storby. Jeg synes, vi har et ansvar for at være med til at finde fremtidens løsninger, og jeg synes, det er et udtryk for, at Hørsholm Kommune er utrolig fremsynet, sagde Henrik Klitgaard.

Et flertal bestående af Konservative, Socialdemokratiet og Radikale Venstre stemte for at fortsætte forsøgsordningen med de førerløse busser, mens Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.

