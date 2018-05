Formanden for Tryghedsudvalget, Jan Klit (K), ser gerne, at Hørsholms kommende områdebetjent får en fast base i kommunen .Foto: Lars Sadager Ramlow

Flertal for at lave »station« til nye politibetjente

Hørsholm - 12. maj 2018 kl. 05:01 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til september får hver kommune i Nordsjælland tilknyttet en såkaldt områdebetjent, og står det til Hørsholm Kommune, skal det udnyttes. Hos både Konservative og Venstre er der således et stort ønske om at give de nye betjente en base, som skal placeres et strategisk sted i kommunen.

- Jeg ved godt, at det ikke bliver en ny nærstation, men jeg er meget glad for, at vi nu får en områdebetjent, og jeg synes, det ville være oplagt, hvis vi lavede en semi-nærstation til de nye betjente. Det skal være et sted, hvor de kan have deres base og drikke deres kaffe, og hvor de kan gå ud fra og være på de tidspunkter, hvor vi ved, der typisk er utryghed. Derfor skulle sådan et sted selvfølgelig også placeres strategisk, og det kunne eksempelvis være på Kokkedal Station, i Trommen eller på rådhuset, at betjentene kunne få en base, siger Jan Klit (K), der er formand for det særlige politiske udvalg Tryghedsudvalget.

Jan Klit bakkes op af sin partifælle, borgmester Morten Slotved (K).

- Vi er i Konservative meget glade for idéen om at give betjentene et sted at være, og det er også noget, vi gerne vil gå til politimesteren med. Det vil styrke tryghedsfornemmelsen, hvis vi kan få en lokation til områdebetjentene i Hørsholm. Kokkedal Station er et oplagt sted, hvor man kunne skabe sådan en base, siger Morten Slotved.

Også hos Venstres gruppeformand, Annette Wiencken, er der opbakning at hente til idéen.

- Hvis man kan give områdebetjentene base på Kokkedal Station eller biblioteket, vil det være rigtig godt for Hørsholm. Der er vi helt på linje med Konservative, siger Annette Wiencken.

