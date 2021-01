Flere ubekendte inden Hørsholm møder tophold

Over jul og nytår har Hørsholm tilføjet et par nye navne til truppen, mens man har sagt et foreløbigt farvel til islandske Ástrós Ægisdóttir. Sidstnævnte har, på grund af forholdene omkring coronavirus og deraf følgende onlineundervisning på studiet, valgt at forblive på Island foreløbigt, og hun kommer ikke i kamp for Hørsholm mere i denne sæson.

Glæder sig til ny start

Hørsholms start på sæsonen var godkendt, med sejre over bl.a. Amager og Aabyhøj, men det blev fulgt op af et stort nederlag til BMS Herlev lige efter landsholdspausen, og så to snævre nederlag til samme BMS Herlev og Amager.

Anfører Gritt Ryder glæder sig til at spille igen.

"Jeg synes, vi sluttede første halvdel af sæsonen lidt skidt af, men jeg håber, vi kan komme ind med masser af energi og fornyet glæde ved at spille. Så skal vi give den max gas, for det er nogle dygtige hold, der er i ligaen, men jeg er fortrøstningsfuld," siger Gritt Ryder, der tror, 79ers kommer med noget nyt, som folk ikke har set her i starten af sæsonen.

Der er også stor tiltro til holdet hos cheftræner Jesper Krone.

"Vi har kun, i min optik, spillet en enkelt kamp, hvor vi har spillet 40 minutters basketball på det niveau, som vi gerne vil. I de andre kampe har vi været alt for svingende. På trods af det, har vi været i mange af kampene og selvfølgelig også vundet nogle," forklarer han.

Jesper Krone forventer, at holdet bliver en smule mere stabile i anden halvdel af sæsonen, men at det bliver tætte og intense kampe.