Flere tyverier på én dag

En 27-årig kvinde fra Hørsholm blev mandag formiddag klokken 11.50 taget for butikstyveri i Netto på Ådalsparkvej. Kvinden havde lagt en del varer og husholdningsapparater i barnevognen, og forlod butikken uden at betale for disse.

Senere samme dag blev en 25-årig udenlandsk mand uden kendt adresse taget for butikstyveri i Netto på Duevej, hvor han havde stjålet flere oste og chokoladebarer. Manden blev sigtet for tyveriet, der fandt sted klokken 17.49.

Derudover oplyser Nordsjællands Politi, at der ved et indbrud i DSB-kiosken på Rungsted Kyst Station, der fandt sted mellem klokken 04.02 og 04.30 natten til tirsdag, er blevet stjålet flere pakker. Tyven har afmonteret en rude for at skaffe sig adgang til kiosken.