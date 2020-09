Se billedserie Medindehaver af Parfumeriet i Hovedgaden i Hørsholm, Jeanette Petersson, fortæller, at en ansat i sidste uge fik stjålet en mobiltelefon fra forretningens baglokale. Foto: Lars Sandager Ramlow

Flere tyve plager hovedgaden

Efter tre »besøg« af tyve indenfor få dage, tager indehaveren af Ø-Butikken Hørsholm Helsekost nu initiativ til et besked-system, så forretningerne kan advare hinanden

Hørsholm - 18. september 2020

Vrede, afmagt og utryghed. Følelserne er mange hos Julie W. Andersen, der er indehaver af Ø-Butikken Hørsholm Helsekost i Hovedgaden. I sidste uge alene var forretningen plaget af tre episoder, hvor tyve eller tricktyve kom ind i forretningen. I det ene tilfælde var tyven langt inde i baglokalerne og på vej ind på et lukket kontor:

- Det er virkelig grænseoverskridende, at en uvelkommen person var så langt inde i vores forretning. Der var tale om en mørklødet mand, og han var på vej ind på mit kontor, hvor der står privat på døren. Det forstås på alle sprog. Heldigvis kom en kunde ud fra toilettet i samme øjeblik og overraskede ham. Han forsøgte sig med at sige: »massage... massage«, men det var ret tydeligt, at det ikke var det, han var kommet efter, så manden blev eskorteret ud af forretningen, fortæller Julie W. Andersen.

To episoder på en dag Hun lægger ikke skjul på, at hun synes, at det er utrygt, at en fremmed mand har været så langt inde i forretningen. Episoden fandt sted i fredags, og blot en halv time senere var den gal igen.

- Tre kvinder kom ind med tørklæder på. Derudover havde de store jakker og handsker på, hvilket var lidt usædvanligt, da det var 20 grader uden for. En af kvinderne var meget aggressiv i sin fremfærd. Hun spurgte til en vare, og hun prøvede helt klart at presse mig. Imens gik de to andre kvinder hen til nogle af vores lidt dyrere varer, hvor de stillede sig helt tæt sammen, mens de tog varer fra hylderne og satte dem tilbage igen. Alle mine alarmklokker ringede, så jeg skyndte mig over til dem og stillede mig helt tæt på dem. I det samme kom en af mine ansatte, og sammen var vi på vagt. De tre kvinder forlod derfor forretningen kort efter. Uden at have købt noget.

Julie W. Andersen ryster på hovedet.

Det er ret tydeligt, at der står privat på døren i baglokalet af Ø-Butikken Hørsholm Helsekost. Alligevel var en mand på vej ind på indehaver Julie W. Andersens (billedet) kontor i fredags. Foto: Lars Sandager Ramlow

- Og ikke nok med det. Tre dage forinden var to mænd med østeuropæisk udseende kommet ind i forretningen. Umiddelbart ledte de ikke efter nogle af vores varer. I stedet havde de travlt med at kigge sig omkring for at orientere sig om, hvor personalet befandt sig. Jeg var ikke selv til stede, men heldigvis var personalet vågent. To medarbejdere var hurtigt hos dem og spurgte, hvad de kunne hjælpe med.

Advarsels-kæde Indehaveren af Ø-Butikken Hørsholm Helsekost sukker dybt, inden hun understreger, at hun føler afmagt:

- Jeg vil ikke gå ind i diskussionen om politiet gør nok. Jeg har mere fokus på, hvad vi selv kan gøre som forretninger. Derfor vil jeg nu tage initiativ til, at vi forretningerne imellem kan lave en telefon-, sms- eller Messenger-kæde, så vi hurtigt og effektivt kan advare hinanden om tyvene, siger Julie W. Andersen.

Frederiksborg Amts Avis har været rundt blandt en række af Hovedgaden i Hørsholms forretninger. Alle hilser idéen velkommen. Blandt andre Jeanette Petersson, der er medindehaver af Parfumeriet:

- En medarbejder fik stjålet sin mobiltelefon fra vores baglokale i tirsdags i sidste uge. Det er meget ubehageligt, og hun var meget berørt af det efterfølgende. Derfor er en det en super idé, hvis vi kan få skabt et system mellem forretningerne, så vi kan advare hinanden, siger Jeanette Petersson.

Beder kunder om hjælp Også indehaveren af tøjforretningen Daniel, Anders Gadegaard, bifalder initiativet.

- Vi prøver at være meget opmærksomme på tyve og tricktyve. Oftest kan vi se, at noget er galt på deres ageren. Hvis de er flere, spreder de sig ud, så jeg eller mine ansatte ikke kan holde øje med dem alle på en gang. Så kan vi godt finde på, at bede nogle af vores faste kunder om lige at holde et vågent øje. Men tricktyvene er hurtige, og de er dygtige. Det må man give dem, siger Anders Gadegaard.

Ifølge de forretninger, avisen har talt med, plager både tyve og tricktyve Hovedgaden i Hørsholm minimum et par gange om måneden. Værst er det i den periode, vi nu går ind i. Det er her i efteråret og op mod jul, oplyser flere.