Flere tiltag skal forhindre smittespredning på udrejsecenter

Mens store dele af samfundet er lukket ned, må mange finde nye måder at gøre noget velkendt på, og det gælder også beboerne på landets asyl- og udrejsecentre, heriblandt de omkring 250 beboere på Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm.

- Kriminalforsorgen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og opdaterer løbende beredskabsplanerne for udrejsecentre, fængsler og arrester mv. I den forbindelse vejleder man også beboerne om sundhedsmyndighedernes anbefalinger, skrives det således, inden der fortsættes:

- Undervisning og fælles aktiviteter er lukket ned. Mad i kantinen udleveres efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand mv. Kantinen er lukket for længere ophold.

- Ved indikation på smitte er det lægen og sundhedsmyndighederne, der vurderer, om beboeren skal i karantæne eller lignende. Beboere med smitteindikation må ikke have adgang til kantinen, aktivitetsrum med mere og skal have mad bragt til værelset, skriver Kriminalforsorgen.

Det er dog ikke kun på Udrejsecenter Sjælsmark, at virkeligheden er en anden end til hverdag. Et par kilometer væk, på Center Sandholm, der huser nytilkomne asylansøgere, har dagligdagen også ændret sig markant.

Her er næsten alle aktiviteter sat i bero, og nytilkomne asylansøgere bliver mødt af en række nye tiltag, da Udlændinge- og Integrationsministeriet har udstukket nye retningslinjer for at undgå smittespredning.