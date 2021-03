Alle elever på Vallerødskolen skal nu hjem og testes for corona. De må ikke komme tilbage før de kan fremvise en negativ.

Flere smittede: Nu lukker hele skolen

Styrelsen for Patientsikkerhed har netop besluttet, at alle elever og ansatte på Vallerødskolen skal hjem og testet efter nye smittetilfælde

Først var det tre 0. klasserne og to 3. klasser, der blev sendt hjem fra Vallerødskolen efter et smitteudbrud, der blev konstateret i sidste uge og med nye tilfælde i mandags.

Nu har coronasmitten spredt sig yderligere på skolen, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed her til eftermiddag besluttet at lukke hele skolen og sende alle elever og medarbejdere hjem til test.