Flere har brug for julehjælp i år

To dage før juleaften var der fuld aktivitet i menighedsplejen i Hørsholm Kirke. For det var dagen hvor de delte juleposer og gavekort ud til 41 lokale borgere i Hørsholm, som havde søgt om hjælp til julen.

Man kan støtte med beløb via mobilepay 51717. Kort fortalt går arbejdet for menighedsplejen i Hørsholm Kirke ud på at skaffe midler til at hjælpe mindre bemidlede lokale familier med julen, konfirmationer eller sommerferien.