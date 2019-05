Som følge af eksklusionen af Thorkild Gruelund tirsdag aften forlader den tidligere konservative profil i kommunalbestyrelsen, Camilla Kann Fjeldsøe, nu den lokale partiforening. Hun mener, at eksklusionen er ulovlig. Foto: Privat Foto: Bjørg de Meza Espersen

Fjeldsøe forlader K i Hørsholm

Hørsholm - 03. maj 2019

Slut... Eksklusionen tirsdag aften af den konservative politiske veteran, Thokild Gruelund, får nu et alvorligt efterspil.

Camilla Kann Fjeldsøe, der vicedirektør i Kantar Gallup og som sad i kommunalbestyrelsen for De Konservative i Hørsholm fra 2001-2009, smækker nu med døren overfor den lokale konservative vælgerforening. Med øjeblikkelig virkning har hun meldt sig ud af den lokale partiforening som konsekvens af eksklusionen. Det fortæller hun til Frederiksborg Amts Avis.

- Ligesom Thorkild Gruelund er jeg konservativ helt ind til marven. Jeg har kendt Thorkild i mange år, og eksklusionen er både pinlig og helt urimelig. Og den er ikke bare uretfærdig. Efter min opfattelse er den også i strid med de konservative vedtægter og dermed ulovlig. Derfor har jeg tirsdag aften meldt mig ud af De Konservative i Hørsholm og i stedet meldt mig ind i naboforeningen i Fredensborg, lyder det fra Camilla Kann Fjeldsøe.

Efter hendes vurdering er der tale om en »helt hetz«, der har kørt mod Thorkild Gruelund, og hun var mildt sagt overrasket, da der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i tirsdags:

- Jeg troede ærlig talt, at denne sag havde fundet sin løsning. Ingen har hørt mere til den siden generalforsamlingen i januar. Hvorfor kommer den op nu - og så lige op til folketingsvalget? Det er håbløs timing. Hvad er sket, spørger Camilla Kann Fjeldsøe, der fortsætter:

- Jeg mener, at det er meget pinligt, den måde bestyrelsen har tacklet hele affæren omkring Thorkild. Derfor flytter jeg vælgerforening. Jeg respekterer selvfølgelig flertalsafgørelsen på generalforsamlingen tirsdag aften, men jeg mener, at eksklusionen er sket på et dybt uretfærdigt og usagligt grundlag, og der kom intet nyt frem på generalforsamlingen. Thorkild Gruelund får det røde kort for nogle private og fortrolige mails, der er sendt internt, og hvor Thorkild var i affekt. I fire år han kæmpet mod kommunen og følt sig uretfærdigt behandlet. Derfor forstår jeg godt hans vrede og skuffelse, da hans partifælle i kommunalbestyrelsen stemte for at anke den sag, hvor Thorkild Gruelund ellers lige havde vundet, siger Camilla Kann Fjeldsøe til Frederiksborg Amts Avis.

Hun sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om eksklusionen i det hele taget er lovlig. Det gjorde hun også på selve generalforsamlingen i tirsdags:

- Thorkild har stemt konservativt i alle sager i 2018 og 2019. Han har ingen særstandpunkter i denne periode, og iøvrigt har han kun to gange stemt anderledes end resten af partifællerne i to sager i alle de 25 år Thorkild har siddet i Kommunalbestyrelsen - det er faktisk meget godt klaret, påpeger det tidligere, fremtrædende kommunalbestyrelsesmedlem.

Hun fortsætter:

- Der har på intet tidspunkt været sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt Thorkild har konservative holdninger. Han har været medlem af kommunalbestyrelsen i 25 år, hvor han loyalt har tjent partiet. Der er en righoldig domspraksis om eksklusionsgrunde i foreninger. Generelt kan det siges, at der gælder et saglighedskrav og lidt populært kan det udtrykkes sådan, at der skal være en solid grund til at beslutte, hvis et medlem ikke længere kan være medlem. Der skal foreligge en alvorlig misligholdelse fra medlemmets side. Jeg har gransket de konservative vedtægter i Hørsholm, og der foreligger ikke sådan en misligholdelse, slår Fjeldsøe fast.

Ifølge vedtægterne paragraf 4 gælder:

»Enhver borger, der tilslutter sig partiets program og vedkender sig Det Konservative Folkepartis idé og politik, kan optages som medlem af vælgerforeningen.«

Det er ikke enhver adfærd, der er uacceptabel. Det er ikke nok, at et flertal ikke kan lide Thorkilds ageren. Det er vigtigt at huske, at foreningslivet er karakteriseret ved at mennesker forsamles og ytrer sig. Det gælder især for en politiker, der er valgt på sine holdninger. Thorkilds holdninger er konservative hele vejen igennem, og på generalforsamlingen så jeg ingen beviser for det modsatte, lyder det fra Camilla Kann Fjeldsøe, der fortsætter:

- Thorkild Gruelund har både tidligere og senest tirsdag aften beklaget de noget grove udtalelser, han kom med i sin interne mail til partifællerne i kommunalbestyrelsen og formanden for vælgerforeningen. Ved mødet tirsdag aften rakte Thorkild igen hånden frem med henblik på et forlig. Det var der bare ikke interesse for, og det synes jeg heller ikke er sympatisk.

Camilla Kann Fjeldsøe fortæller i Frederiksborg Amts Avis fredag, at hendes første indskydelse tirsdag aften var at melde sig helt ud af De Konservative:

- Men det er jo ikke partiet, den er gal med. Det er den lokale vælgerforening, så derfor har jeg bedt om at få overflyttet mit medlemskab til Fredensborg-kredsen. Da mange kender mig som konservativ har jeg personligt brug for offentligt at gøre opmærksom på, at jeg ikke længere er medlem af vælgerforeningen i Hørsholm. Det er vigtigt for mig at tage afstand fra denne sag, understreger den tidligere konservative profil i Hørsholm.