Foto: Lars Sandager Ramlow

Fire indbrud anmeldt i weekenden

Hørsholm - 22. juli 2019 kl. 15:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren er højsæson for indbrud, og i weekenden er der blevet anmeldt fire indbrud i Hørsholm Kommune.

Fredag den 19. juli modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at der var blevet begået et indbrud i en villa ved Slettevang i Hørsholm. Her har en eller flere gerningsmænd i tidsrummet mellem lørdag den 13. juli og fredag den 19. juli fået adgang til huset ved at fjerne en liste til et vindue. Efterfølgende er der blevet stjålet kontanter, et ur og manchetknapper.

Ligeledes modtog Nordsjællands Politi fredag en anmeldelse fra Opnæsgård, hvor en dør var blevet brudt op til en lejlighed. Her fremgår det dog ikke, hvad der blev stjålet ved indbruddet. Den tredje anmeldelse, Nordsjællands Politi modtog fra Hørsholm fredag, drejede sig også om et indbrud, der blev begået i tidsrummet mellem lørdag den 13. juli og fredag den 19. juli, denne gang ved Stakkeledet. Her kom en eller flere gerningsmænd ind ved at bryde et vindue op, hvorefter der blev stjålet en bærbar pc, en tablet, en playstation, smykker og et ur. På samme adresse brød gerningsmænd ind i en garage, hvorfra der blev stjålet værktøj.

Det fjerde indbrud, der blev anmeldt i Hørsholm denne weekend, fandt ligeledes sted på stakkeledet. Her kom en eller flere gerningsmænd i tidsrummet mellem mandag den 15. juli og søndag den 21. juli ind i en villa ved at bryde en terrassedør op. Efterfølgende blev der stjålet højtalere, et fjernsyn, ure, en computer og smykker, oplyser Nordsjællands Politi.

Tryghedsudvalget i Hørsholm Kommune samarbejder med blandt andet TrygFonden og Nordsjællands Politi for at nedbringe antallet af indbrud i kommunen. Fra kommunen lyder det, at et aktivt nabonetværk kan forhindre op til hvert fjerde indbrud.

Tilmeldingen til Nabohjælp og borgeres opmærksomhed i nærområdet kan derfor have afgørende betydning for, hvilket område en indbrudstyv vælger, har Tryghedsudvalget tidligere understreget i en oplysningskampagne. Foldere om Nabohjælp og tilmeldingsblanketter kan findes i Borgerservice på rådhuset og på biblioteket i Kulturhus Trommen.

TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd (DKR) står bag indsatsen Bo trygt!, der har som målsætning at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 30.000 til under 10.000 om året. Derfor er der samlet fem gode råd, som kan være med til at nedbringe mængden af indbrud.

1: Hils på dem, du møder på din vej. Og brug Nabohjælps app til at fortælle nabolaget, hvis noget vækker mistanke, eller nogen har haft indbrud. Godt naboskab og fælles opmærksomhed øger tyvens risiko for at blive opdaget. Og det gør nabolaget mere trygt for dig. Hent appen eller læs mere på nabohjælp.dk.

2: Sørg for god belysning udenfor dit hjem. Lys med sensor øger chancen for, at tyven bliver set af naboerne og forstyrret i sit arbejde. Undgå store træer, høje hække og mørke gemmesteder omkring huset. På den måde bliver det sværere for tyven at komme uset ind.

3: Lås værktøj og haveredskaber inde i dit skur eller garage, så det ikke kan bruges til indbrud. Sørg for gode, solide låse, døre og sikrede vinduer. To låse på hoveddøren gør det mere end dobbelt så besværligt for tyven.

4: Brug altid MobilePay eller kig efter NemID hos sælger, når du køber brugt. Når en betalingsform kan spores via cpr-registret, mindsker du risikoen for at få tyvekoster med hjem.

5: Ring 114 hvis du har haft indbrud eller er vidne til mistænkelig adfærd. Politiet kan opklare flere indbrud, hvis du hjælper dem. Dine oplysninger er måske afgørende, og selv mindre detaljer kan gøre en forskel. Og deler du også din viden med nabolaget, kan endnu flere hjælpe.