Der er anmeldt fire indbrud i Hørsholm i løbet af weekenden. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Fire indbrud anmeldt i weekenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire indbrud anmeldt i weekenden

Nordsjællands Politi oplyser, at der er anmeldt fire indbrud fra Hørsholm i løbet af weekenden.

Hørsholm - 02. august 2021 kl. 17:10 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Endnu fire punkter kan nu føjes til den efterhånden lange liste over indbrud i Hørsholm Kommune i juli.

Fra Spurvevej i Hørsholm modtog politiet fredag en anmeldelse om et indbrud, der har fundet sted mellem den 28. og 30. juli. Her er en havedør til en villa blevet brudt op, hvorefter en eller flere gerningsmænd har stjålet en taske.

Fra Knudsvej på Rungsted Kyst har politiet lørdag modtaget en anmeldelse om, at der mellem den 17. og 24 juli er blevet begået et indbrud. Her er et vindue blevet brudt op, hvorefter der er blevet stjålet både smykker og kontanter.

Lørdag fik politiet ligeledes en anmeldelse om et indbrud på Fruerhøj, som har fundet sted den 25. juli. Her har en eller flere gerningsmænd anvendt en stige til at komme op til et vindue på første sal, som efterfølgende har fået fjernet listerne, så der var fri adgang til hjemmet. Det lykkedes herefter at stjæle smykker, valuta og flere designertasker.

Weekendens sidste anmeldelse kom søndag og drejer sig om et indbrud i en villa på Rypevej, der har fundet sted mellem den 3. juli og den 1. august, hvor et soveværelsesvindue er blevet brudt op. Ved sidstnævnte indbrud er der endnu ikke overblik over, hvad der blev stjålet.

Det oplyser Nordsjællands Politi mandag.

relaterede artikler

Mand bad virksomhed om hjælp, men var kommet for at stjæle 29. juli 2021 kl. 14:26

Tyve stak af med et helt våbenskab - fyldt med våben 29. juli 2021 kl. 11:26