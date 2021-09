Jakob Nybo er færdig med årets budgetforhandlinger - ha bliver ikke del af årets forlig. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Fire af fire mulige: Forlig igen uden dette parti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire af fire mulige: Forlig igen uden dette parti

LA's Jakob Nybo forlader årets forhandlinger - og til nytår kommunalbestyrelsen - uden at have været med i et forlig

Hørsholm - 14. september 2021 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Jeg går med oprejst pande, fordi jeg ved, at vi har påvist, at et andet Hørsholm er muligt. Hellere det end være med i noget, man ikke kan se sig selv i."

Læs også: Han håber han har skubbet lidt til det uambitiøse

Sådan afskedssalutten fra Liberal Alliances (LA) kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Nybo, da han i dag forlod de igangværende forhandlinger om kommunens budget for næste år.

Igen-igen, kan man sige: For det er fjerde gang ud af fire mulige der skrues et budget sammen i Hørsholm uden at LA er med i forliget.

For lidt borger "Vi har selvfølgelig diskuteret, hvor langt vi kan strække os i forhandlingerne, hvor smertegrænsen går. Men når man kan se, at der er plads til at sætte skatten ned med én procent, så synes jeg, der er for meget kommune og for lidt borger over det," lyder det fra Jakob Nybo.

Det er også overskriften i historien om LA's exit: Ifølge det budgetforslag, partiet dukkede op til forhandlingerne med, var der luft til en ambitiøs modernisering af Rungsted Havn, nyt klubhus til udendørs idrætterne, ny børneinstitution i Rungsted, renoveringen af Vallerødskolen og massive investeringer i infrastruktur - plus en nedsættelse af kommuneskatten med 0,6 procent. Samtidig med at fastholde en stabil kassebeholdning på 250 millioner kroner.

Væk med fejlagtig skat Han mener, at man med skattenedsættelsen kunne rulle "den fejlagtige skattestigning fra 2021" tilbage - plus 0,1 procent, så "borgerne kan se det mulige og vænne sig til at have råderet over flere af deres egne penge."

"LA kom til forhandlingerne med et gennemarbejdet budget der fokuserer på kommunale kerneopgaver og skærer to fil fire procent unødige opgaver væk," fortæller Jakob Nybo, der savner en politisk og administrativ ledelse, der tjekker hver kommunal opgave for dens nødvendighed.

For mange rapporter "Der bliver lavet for mange rapporter, rådhusmedarbejdere skal ikke skænke fadøl på kulturdagen, og vi skal ikke have moraliserende kampagner," nævner han som eksempler på opgaver, der ikke er kerneopgaver. Og dem er der ifølge Jakob Nybo for mange af.

"Det er opgavemængden, jeg synes borgmester og kommunaldirektør skal se på," lyder opfordringen.

Årets budgetforhandlinger bliver Jakob Nybos sidste forsøg på at komme med i et forlig. Den xx-årige økonom har nemlig valgt ikke at stille op til valget den 16. november.

relaterede artikler

Ny LA-spids tager lidt erfaring med sig 30. juli 2021 kl. 14:00