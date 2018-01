Se billedserie Pia Lyhne (tv) og Anne-Louise Haarby har for et halvt år siden åbnet Zense House i Hørsholm, hvor de blandt andet tilbyder holistisk rådgivning, yoga og karriere-coaching. Foto: Lars Sandager Ramlow

Find vej med din indre GPS

Hørsholm - 20. januar 2018 kl. 07:18 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange mennesker lever livet på en form for »autopilot«. Dagligdagen går så hurtigt, opgaverne, forandringerne og pligterne er ofte så mange, at det kan virke nemmest bare at løbe med. Men prøv at stoppe op et øjeblik...

Sådan lyder det velmente råd fra Pia Lyhne og Anne-Louise Haarby, der sidste sommer åbnede Zense House i Hørsholm. Her tilbyder de blandt andet holistisk rådgivning inden for et bredt spektrum af personlig udvikling, sparring og stressmanagement samt håndtering af spiseforstyrrelser.

- Alle mennesker møder bump på livets vej. Nogle bump kan være så store, at man stopper helt op. Det kan være udfordringer på jobbet, studiet, en lettere depression, sorg eller måske stress. Det kan også være ubalancer i privatlivet eller måske en kombination af flere ting. Nogle »behandlere« bliver brugt i årevis, uden der sker de store forandringer. Vi tror på, at vi kan hjælpe de fleste med færre sessioner. Vores tilgang er intuitiv, erfaringsbaseret og ikke mindst holistisk. Vi har fokus på at balancere krop, sind og sjæl. Vi har et dybfølt ønske om at hjælpe mennesker til større balance og finde deres egen vej - og for at blive i sproget - få dem til at benytte deres indre »GPS«, forklarer Anne-Louise Haarby i Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Hun bliver suppleret af Pia Lyhne:

- Vi lever i en verden, der konstant forandrer sig. Livet byder på mange muligheder, men kan også medføre pres og bekymringer. Der bliver hele tiden stillet store krav til os både arbejdsmæssigt og privat, og vi skal være forandringsvillige. Vi arbejder målrettet med at finde balancen. Det handler om at finde fundamental ro i krop og sind. Et menneske og en krop i balance er bedre til at kunne håndtere små og store udfordringer, forklarer hun til avisen.

I mere end 25 år har begge kvinder arbejdet med og hentet erfaringer inden for ledelse, HR og udvikling. De har blandt andet beskæftiget sig med medarbejder/ledelsesrådgivning samt strategi- og organisationsudvikling i både private og offentlige organisationer.

