De nuværende stole i Trommen fik filmklubben i Hørsholm til at rykke deres filmforevisninger til Lilletrommen, men efter styregruppemedlem Keld von Eyben har testet den nye stol, regner han klart med, at de rykker tilbage i den store sal, når de nye stole bliver installeret.

Filmklub overrasket over stol

"Man kan jo mærke det med det samme. De er polstrede. Jeg må sige, at det er lykkedes at lave en meget bedre stol end den gamle".

Keld von Eyben, en del af styregruppen i Filmklubben i Hørsholm, udtrykker både glæde og tilfredshed med den nye teststol i Trommen. Han er en af de brugere, der har haft mulighed for at sidde i den type stol, som efter planen skal erstatte de nuværende stole på den såkaldte tribune.

"Det er jo en stol, der skal passe ind i den ramme, der er for Trommen, men jeg er overrasket over, hvor meget kvalitet, der er puttet ind i stolen," siger Keld von Eyben til Ugebladet.

"Lige nu vil vi hellere være i Lilletrommen og så lave to forestillinger, fordi der ikke er så meget plads. Når de nye stole kommer, vil være glade for at rykke ind i den store sal igen. Pladsmæssigt er der jo bedre rammer, for vi har 250 medlemmer," tilføjer filmklubbens repræsentant.