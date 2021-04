Som nordsjællandsk kredsformand for Parkinsonforeningen har Preben Carøe været aktiv i at få boksning for parkinsonramte op at stå - her er han selv gået i ringen. Foto: Kim Rasmussen

Fejlfinder og benspænder: Hele byrådet skulle tage på weekend med en coach og få talt ud

Debattør og Venstre-formand Preben Carøe forholder sig i interview med Ugebladet til debatkultur, samarbejde og borgmesterens problemer med at holde styr på sine kasketter

"Det er jo ikke konstruktivt, meget af det der foregår. Man bekriger hinanden. Udgangspunktet er, at man skal være uenig. Man lytter ikke, vel?"

Preben Carøe blev i januar formand for den lokale partiforening i Venstre, da Stig Brammer efter små to år trak sig på grund af arbejdspres.

Den 69-årige himmerlænding, udlært maskinarbejdere, senere maskinmester, reserveofficer i søværnet og tidlligere koncerndirektør, sprang til som en midlertidig løsning. Dog ikke mere midlertidigt, end at han ved overtagelsen af hvervet meddelte, at det var med en ambition om at tage posten permanent.

Preben Carøe følger lokalpolitik i Hørsholm tæt og har gjort det længe. Han er, som det indledende citat antyder, ikke specielt imponeret over det han ser.

Vi har en fantastik by. Vi skal blot sørge for, at vi selv styrer den "På en måde bliver jeg ked af det. Måske har jeg selv bidraget til det. Men kigger du på kommunen udefra, med al den ballade og alle de skriverier, hvor attraktive er vi så? Så kan vi lave nok så mange PH Parker, hvis vi får det der dårlige ry."

Analytikeren Ugebladets læsere er med sikkerhed stødt ind i Preben Carøe som den både flittige og insisterende leverandør af debatindlæg. Han graver sig ofte nogle lag dybere ned i substansen end de fleste, og finder fejl og mangler, som lokalpolitikerne nogle gange ikke selv har opdaget.

Er du en fejlfinder?

"Jeg er analytiker...men har nok et gran af det..."

Find fem fejl?

"...eller seks eller hvor mange der nu er. Jeg vil gerne have ting frem, som er oppe i diskussionen," siger Carøe og trækker den seneste tids debat om PH Parks økonomi ind i sin forklaring.

"Hvis de nu havde sagt: 'Det koster 100 millioner kroner at have underjordisk parkering, og havde spurgt: Vil I det?'. Eller: 'Det koster 70 millioner kroner at anlægge en park. Vil I det?'. Så kunne meget have været anderledes," mener han og tilføjer:

"Jeg bruger meget tid på at sætte mig ind i sagerne. Man kan dog godt få indtryk af, at ikke alle i kommunalbestyrelsen har læst det hele. Man skal jo vide, hvad man siger ja til." Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan begyndte interessen: Preben Carøe mellem Erik Hyllerberg og borgmester Morten Slotved, da han i 2018 afleverede underskrifter mod lukning af Grønnegade. Arkivfoto

Stemte dørklokker Preben Carøe var måske ikke helt klar over, hvad han gik ind til, da han for nogle år siden begyndte at interessere sig for at kæmpe imod en lukning af Grønnegade. Engagementet blev dog en nøgleoplevelse, der har været med til at tilskynde ham til at deltage aktivt i lokalpolitik.

Hvem gider stille op til alle de tæsk? Jeg er efterhånden immun "Jeg blev kontaktet af Erik Hylleberg, der samlede underskrifter for at holde gaden åben. Jeg havde aldrig samlet underskrifter før, men sagde til mig selv 'Nu gør du det'. Så jeg gik ud og stemte dørklokker og smed breve ind af brevsprækker. Det slog mig, at mange inviterede mig indenfor. De skulle lige lufte deres frustrationer. Og jeg fik en masse underskrifter. Folk kom cyklende med dem kort før deadline. Jeg var forbløffet over, hvor let det var at få folk til at være med, når man gider at lave en indsats."

Kasketten kører rundt Sagen kom i kommunalbestyrelsen i efteråret 2018 men gik ikke helt Hyllebergs og Carøes vej.

"Borgmester Morten Slotved kom så og sagde til mig, at nu havde han spændt ben for mig, så kunne jeg jo spænde ben for ham en anden gang. Det er så det, jeg prøver at gøre nu," fortæller Preben Carøe med det smil og den lune, der i al alvor og insisteren er vigtigt for ham: Der skal humor til.

Det der med benspændet mener han dog. For selv om han personligt har det fint med borgmesteren, mener han ikke, at han gør det godt nok.

"Han walker ikke the talk. Sad jeg i hans stol, ville jeg blive stiktosset, når dialogen er som den er. Det er svært, for kasketten kører rundt på ham. Hvad er jeg nu? Formand for KB? Borgmester? Gruppeleder for Konservative? Èn skal jo stoppe det, når snakken kører hen og tilbage og der ikke bidrages med mere. Det skal han. Det er ham, der er formand for kommunalbestyrelsen. Og jeg tror, det ville være noget vælgerne vil sætte pris på."

Kort om Carøe 69 år, født nær Års



Gift med Inge, tre voksne børn, fire børnebørn



Flyttede til Hørsholm i 1991



Maskinmester/Mærsk



Pensioneret som koncerndirektør og divisionsdirektør fra AMETEK Inc. i 2015



Skatteankenævn Hørsholm



Særlig sagkyndig dommer i Sø - og Handelsretten 2014-18



Business angel (Praice, Fluidan, Safe-in-Home)



Kredsformand i Parkinsonforeningens Nordsjællandskreds og medlem af Parkinsonforeningens FU



Medlem af Hørsholm Handicap Råd



Domsmand Helsingør Ret /Østre Landsret



Medlem af Medicinalstyrelsens Borgerråd



Det sidste ord Carøe mener, at alle har en andel i den aktuelt elendige stemning mellem lokalpolitikerne. Og han frygter, at det kan være med til at skræmme folk væk fra at stille op.

"Hvem gider stille op til alle de tæsk? Jeg er efterhånden immun. Man skal behandle hinanden ordentligt," mener Preben Carøe, der dog vil udnytte sin egen immunitet til at stille op som kandidat for Venstre. Selv om han dybest set mener, at han nok "er for filosofisk til politik".

Analysen er, at det kan hjælpe en del at tage fat i debatkulturen.

"Jeg forstår ikke, at mange reagerer, som de gør. At man altid skal tage til genmæle og få det sidste ord. Det er ikke alt, man skal reagere på. Der er ikke tale om en ord-battle, og det handler ikke om at vinde, men om at samarbejde. Det er også en snak, som jeg tager med mine egne," afslører Venstreformanden.

Vi har en fantastisk by Hvad er så medicinen der skal få det lokale folkestyre til at fungere?

"Jeg tror, vi skal finde projekter, vi kan være fælles om. Bymidten, Sjælsmark, der er et oplagt sted at udvikle, hvis kasernen lukker. Vest for motorvejen. Og vi kommer ikke uden om at skulle snakke om en tydeligere erhvervspolitik. Vi har en fantastisk by. Vi skal blot sørge for, at vi selv styrer den. Altså, at den udvikler sig for os, der bor her, ikke nødvendigvis for hvad folk udefra ønsker. Vores byudvikling foregår for opportunistisk ud fra de muligheder, der dukker op. Vi må have nogle overordnede planer. Trafikken, for eksempel, den bryder jo sammen med alt det byggeri. Vi mangler en helhedsplan, der ikke vælter, når en eller anden entreprenør dukker op," lyder det fra Preben Carøe.

"Ja, og så tror jeg, at jeg ville sætte en eller anden coach på kommunalbestyrelsen og tage dem med ud en weekend, så de kan få talt ud."

