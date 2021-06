Sådan kommer vi ikke til at se Venstres Kristian N. Jensen foreløb. Han sætter nu en stopper for sin lokalpolitiske karriere i Hørsholm. Arkivfoto

Farvel for nu - måske laver han en 'Reuther'

Venstres Kristian N. Jensen fylder 50 år søndag den 13. juni og siger nu farvel til kommunalbestyrelsen

Hørsholm - 04. juni 2021 kl. 12:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Kristian N. Jensen, en af Venstres fire i kommunalbestyrelsen i Hørsholm, står over for to vigtige begivenhed, hvor han har fuld indflydelse på den ene.

Han har indflydelse på, at karrieren som medlem af kommunalbestyrelsen slutter ved udgangen af denne valgperiode. Kristian N. Jensen har nemlig nu endeligt besluttet, at han ikke genopstiller.

"For nu er det et snarligt farvel til politik. Men hvem ved, måske er det på gensyn ved et kommende eller senere valg. Jeg er jo kun 50 år. Og med Fritz Reuther (90 år og landets ældste kommunalpolitiker, red.) som forbillede, så er målet senest at stille op igen i 2059," lyder det med en vis portion lune fra den snart forhenværende lokalpolitiker.

Det bringer os frem til den anden begivenhed, som Kristian N. Jensen ikke har den store indflydelse på: Søndag den 13. juni fylder han 50 år.

"Så jeg synes egentlig, at det er et godt tidspunkt at melde ud," siger han til Ugebladet.

Godt gang i forretningen Beslutningen om ikke at genopstille begrunder Kristian N. Jensen med, at han ikke kan forene arbejdslivet som selvstændig erhvervsdrivende og direktør for AIM Create med den kommende valgkamp og fire år mere i kommunalbestyrelsen.

"Vi har heldigvis rigtig godt gang i forretningen, og for at kunne forløse potentialet i virksomheden, så kræver det desværre, at jeg holder fokus på denne opgave. Dermed vil jeg ikke kunne yde det, som jeg ville forvente af mig selv i en kommende valgkamp og i en ny kommunalbestyrelse. Jeg er taknemmelig for, at andre har modet til at påtage sig opgaven som folkevalgt. Det er både krævende og lægger beslag på rigtig mange timer," lyder det fra Kristian N. Jensen, der er cand. merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus.

Ny i politik Han driver AIM Create fra Hellerup, og det er en virksomhed, der beskæftiger sig med markeds- og forbrugeranalyser for større virksomheder.

Kristian N. Jensen er nordjyde hjemmefra og landede i 2001 i Rungsted efter omveje over Aarhus, USA, Østrig og Valby - og kom først ind i politik, da kommunalvalget 2017 nærmede sig og han stillede op for Venstre og valgt ved første forsøg. Det lykkedes til gengæld ikke at få plads i Folketinget ved grundlovsdagsvalget for to år siden.

Op imod de kendte Trods det var han glad for resultatet, hvor han i Nordsjælland konkurrerede med kendte ansigter som blandt andet Claus Hjorth Frederiksen og Sofie Løhde.

Hvilket han før folketingsvalget kommenterede på denne måde:

"Jeg er ikke så kendt som Claus Hjorth Frederiksen og ikke så køn og kendt som Sofie Løhde. Men når Liverpool kan hente Barcelona, kan alt jo ske."

Selvom favoritklubben FC Liverpool (som herhjemme konkurrerer med AaB om den snart 50-åriges gunst) det år kom i Champions League finalen - og vandt den - ved blandt andet et besejre selveste Messi og Barcelona undervejs, kunne han dog ikke overvinde 'Hjorten' og Løhde.

Et års tid senere blev kredsbestyrelsen og Kristian N. Jensen enige om at droppe folketingskandidaturet, og Venstre udpegede i stedet Thomas Bak.

Kunne have nået mere Kristian N. Jensen ser dog med glæde tilbage på de snart fire år i kommunalbestyrelsen, og supplerer med et håb og en opfordring.

"Jeg er glad for at have fået muligheden for at bidrage til udviklingen i Hørsholm i denne valgperiode og sætter pris på det, som vi har nået. Mit håb er, at den kommende kommunalbestyrelse vil sætte mere fokus på samarbejdet, som har haltet i perioder.

Jeg er overbevist om, at vi med et bedre samarbejde i hele kommunalbestyrelsen kunne have skabt større resultater for Hørsholm i denne valgperiode.

Håb om samarbejde Udover forbedret samarbejde, så håber jeg, at den kommende kommunalbestyrelsen sætter yderligere fokus på styringen og sammenhængskraften af de store udviklingsprojekter i kommunen, og samtidig håber jeg, at man får en grundig vurdering af, om der kan skabes mere velfærd for borgerne i Hørsholm kommune ved at samarbejde yderligere med andre kommuner."

Privat er det familien og arbejdet, der fylder. Der er to piger i ægteskabet på henholdsvis 19 og 16 år. Den ældste går på Rungsted Gymnasium, den yngste har i dag (fredag) sidste skoledag på Rungsted Skole.