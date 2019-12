Fra landskendt til landbetjent. Henrik Suhr har optrådt på tv over hele kloden som pressetalsmand for politiet, inden han det seneste år droslede ned og blev hele byens områdebetjent i Hørsholm. Dette foto er taget i september 2019 på Ridebanen i Hørsholm, hvor Henrik Suhr som områdebetjent deltog i den store Kulturdag. På billedet ses femårige Sophia Rømer, der til daglig går i 0.c på Hørsholm Skole. Måske er hun kommende politikadet. Der bliver i hvert fald en plads ledig, for nu går Henrik Suhr på pension. Foto: Lars Sandager Ramlow

Farvel efter 41 år i politiet: Husker stadig voldsom kidnapning

- Jeg havde ellers fri i nogle dage, men blev kaldt på arbejde til udelukkende at håndtere og orientere pressen om sagen. Telefonen kimede hele dagen, og om aftenen holdt både DR, TV2 og norske NRK med sendevogne foran politistationen i Helsingør. TV2 ville gerne sende direkte i nyhederne klokken 19.00 og fik en aftale, men cirka 10 minutter før fik vi i KSN (Politiets kommandostation, red.) en idé om, hvor drengen befandt sig. TV2 blev aflyst, og jeg husker det helt tydeligt, hvordan vi alle sad og holdt vejret i KSN, da en kæmpe politiaktion blev sat i gang. Der var helt stille i KSN, og der blev talt ned til aktionen, der skulle koordineres helt præcist. Flere værelser på et kollegium i Københavnsområdet blev stormet, og der var helt stille i minutterne efter, fortæller Henrik Suhr.

