Farmor skaber fristed for hunde

For at skabe et fritsted for hunde har Charlotte Hartwig åbnet "Farmors Hundepark" i naturskønne omgivelser ved sit hjem på Damsholtevej 27 i Gunderød. Her sammen med to af sine fem hunde, Pippi der er en dansk svensk gårdhund og den ruhåret hønsehund Rasmine. Foto: Morten Timm