Far i Ulvemosehuset: Hvem vil I sælge os til?

Ankestyrelsen bør gå ind i sagen om Ulvemosehuset og Fritidshuset og se på, om der er love eller regler, der er blevet overtrådt. Sådan lyder opfordringen fra en forælder i Ulvemosehuset, der huser cirka 45 børn.

Hørsholm - 23. april 2018 kl. 10:48 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatten om Ulvemosehuset i Rungsted blusser nu op igen.

Jacob Kwon, der er far til et af børnene i Ulvemosehuset, arbejder til dagligt som nyhedschef. Han har fået aktindsigt i den hensigtserklæring, der tidligere blev indgået mellem Hørsholm Kommune og MOMO Development ApS. Og efterhånden som han har gravet sig dybere og dybere ned i sagen - er der flere og flere ting, der undrer ham:

- Der er simpelthen så meget i den her sag, der ser ud til ikke at kunne tåle dagens lys. Alene det faktum, at en række politikere med borgmesteren i spidsen nægter at fortælle, hvem det er, der i virkeligheden ønsker at købe matriklerne. Det virker useriøst og uværdigt, at Hørsholm Kommune vil sælge ud af vores fælles værdier til et firma, som helt åbenlyst er en ren stråmandsvirksomhed, siger Jacob Kwon til Frederiksborg Amts Avis mandag.

- Jeg fik et chok, da jeg opdagede, at borgmesteren havde givet et enkelt firma forkøbsret til matriklerne. Efter min bedste overbevisning er det i strid med reglerne om offentligt udbud. Jeg vil opfordre Ankestyrelsen til at gå ind i sagen og få undersøgt, om der er love eller regler, der er blevet overtrådt fortsætter han.

Jacob Kwon spørger:

- Hvem er det i virkeligheden, I vil sælge Ulvemosehuset og Fritidshuset til? Og hvorfor skal det være hemmeligt? For det er jo helt åbenlyst, at Momo Development ikke vil kunne lægge i omegnen af 100 millioner kroner for matriklerne. Så hvem er det så? Og mener I virkelig, at det er værdigt for kommunen at involvere sig i et projekt, der umiddelbart virker noget lyssky?

Det har fredag og i weekenden ikke været muligt at få en kommentar fra Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K), der har været på seminar.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis mandag...