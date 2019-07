Se billedserie Den bevægelse, som Lena Bidstrup så i flamingo, blev en inspiration for væveren, og de dansende kvinder et tilbagevendende motiv i hendes værker.

Fantastiske farver og vilde dyr

Hørsholm - 24. juli 2019 kl. 11:02 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De dansende kvinder er låst i en cirkel, mens dansens rytme og dramatik alligevel træder frem i billedvævningerne, der pryder væggene i Fuglsanghus. Foran kvinderne står en gruppe høns. De kagler ikke, det tillader deres bronzekroppe næppe, men de rummer stadig det liv, som deres ophavskvinde så, da hun oprindeligt formede dem i ler, siddende i dyrenes nærhed.

Går man gennem rummene i det historiske Fuglsanghus, hvor Hørsholm Kunstforenings sommerudstilling åbner lørdag, træder man ind i et univers af farver og bevægelse, hverdagsliv og vilde dyr.

Her udstiller nemlig Lena Bidstrup, der med sig har farverige billedvævninger, og Elna Christiansen, der laver livagtige bronzeskulpturer af dyr. De to kunstnere fanger begge øjeblikket i noget, der ellers er i vild bevægelse. Et sekunds oplevelse bliver til timers arbejde.

Den ene af de to kunstnere, Elna Christiansen, arbejder med hver enkelt skulptur lige fra starten med klatter af ler, og frem til skulpturen står færdig støbt i bronze. Hendes skulpturer er livagtige, og de får beskueren tæt på det levende dyr. Det levende dyr er samtidig en del af Elna Christiansens kunstneriske proces. Hun kigger ikke på billeder, når hun former. I stedet observerer hun.

- Jeg har det sådan, at når jeg modellerer, så gør jeg det direkte efter levende dyr. Jeg boede i Aalborg Zoo i en uge for at lave de her to, fortæller Elna Christiansen, mens hun kigger på de to figurer, der forestiller Anna og Mona, to orangutanger, der bor i Aalborg Zoo.

- Jeg boede i Aalborg Zoo i en uge for at lave orangutangerne, og jeg kunne komme ind til dem døgnet rundt. Det er lidt specielt at bo i en zoologisk have, men når jeg modellerer orangutangerne, lærer jeg samtidig om dyrene. Det, der er så fascinerende ved en orangutang, er, at de altid har fat i en gren eller et reb. De lever i trætoppene, og det gør, at de har en meget veludviklet overkrop og en underudviklet underkrop, fortæller kunstneren. Netop bevægelsen og den strakte arm, der kendetegner orangutangen, har Elna Christiansen forsøgt at indfange.

Interessen for dyr, fortæller hun, stammer fra hendes egen barndom.

- Da jeg begyndte at modellere, lavede jeg mennesker, men jeg kom til at tænke på, dengang jeg var barn. Dengang boede jeg hos mine forældre, der var gartnere. De havde ler, og jeg stjal leret og modellerede dyr. Det var dem, jeg interesserede mig mest for. Da jeg havde lavet mennesker i et par år, tænkte jeg, at jeg skulle tilbage til det oprindelige. Så begyndte jeg at modellere dyr. Det har jeg gjort siden, forklarer Elna Christiansen, der nu har været bidt af vilde dyr i snart 25 år.

Bag de vilde aber, elefanter og knap så vilde høns er væggene i Fuglsanghus prydet med omfangsrige billedvævninger, der står i skærende kontrast til galleriets ellers hvide vægge. Motiverne er hentet fra væveren Lena Bidstrups eget liv, hvor særligt flamingo-dansens rytme og dramatik har været en inspiration. Mens Lena Bidstrup har måtte erkende, at hun aldrig selv blev en stor danser, har hun alligevel været optaget af de sydlandske rytmer og det hidsige temperament, der kendetegner Flamingo.

- Jeg ville gerne have lært at danse selv, men jeg måtte erkende, at jeg skulle have været startet, da jeg var ung. Jeg begyndte først, da jeg var voksen. Det var vældig sjovt, og jeg havde gode oplevelser, men jeg blev aldrig nogen stor danser. Jeg fulgte med i en årrække, og de unge kunne følge med, men det kunne jeg ikke, fortæller billedvæveren, der alligevel har taget rytmen med sig. Den bevægelse, som hun så i de andre dansende, blev nemlig en inspiration, og de flamingo-dansende kvinder et tilbagevendende motiv i Lena Bidstrups værker.

- Musikken er fantastisk. Der er noget dramatisk over det. Det foregår med fødderne, hvor man tramper rundt, og det har jeg forsøgt at få med i billederne, fortæller den 74-årige kunstner.

Ligesom det gør sig gældende for hendes medudstiller, tegner en del af Lena Bidstrups kunstneriske virke en direkte streg til hendes barndom.

- Da jeg var barn, var jeg god til at sy, strikke, hækle og tegne, og jeg kommer lidt ud af en kunstnerisk familie. Jeg skulle måske have valgt noget andet end at lave billedtæpper, for det er ikke det mest populære, men det er det, jeg kan. Jeg kan lide mit garn, og jeg kan lide at væve, fortæller kunstneren, der aldrig har ladet sig gå på af den manglende popularitet.

- Jeg er nok lidt en ener. Jeg går ikke så meget op i, hvad folk synes. Hvis jeg har lyst til at lave billedtæpper med flamingodans, så gør jeg det. Jeg har konstateret, at de ikke sælger så godt, men jeg er meget glad for dem selv, fortæller hun.

Udstillingen har fernisering lørdag den 27. juli 2019 fra klokken 14.00 til 17.00.