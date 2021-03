Det lykkedes patruljen fra Nordsjællands Politi at opspore og pågribe de to indbrudstyve i Rungsted. Arkivfoto

Fanget på video: Patrulje på jagt efter nattyve

Nordsjællands Politi eftersøger to mænd, der om natten til torsdag begik indbrud i en villa på Vallerød Banevej i Rungsted.

Her fangede videoovervågningen de to indbrudstyve kl. 04.35 efter de var brudt ind på husets førstesalen via en terrassedør, hvor de havde knust en rude.