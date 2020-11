Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) fortsætter i selvisolation efter at endnu af børnene er testet positiv for covid-19. Foto: Morten Timm

Fanget på anden uge: Derfor forlænger borgmester sin selvisolation

Endnu et smittetilfælde i familien tvinger Hørsholms borgmester til at blive hjemme

Det betyder, at familien fortsat skal være isoleret i hjemmet, indtil der foreligger to tests med negativt resultat.

Morten Slotved bekræfter over for Ugebladet, at en af familiens tre børn på baggrund af de igangværende tests er konstateret positiv for covid-19.