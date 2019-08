Familier: Det nye Sjælsmark bør ligge tæt på det nuværende udrejsecenter

- Vi håber, at det nye, mere børnevenlige udrejsecenter vil være beliggende i nærheden af vores børns skoler og venner, så de ikke behøver skifte skole og miste det lille netværk, de har, står der i brevet.

En aktindsigt, som Kristeligt Dagblad har fået i Udlændingestyrelsen, bekræfter, at et stort antal Sjælsmark-børn har deres gang på lokale kommuneskoler. 21 børn går i skoler, som ligger tæt på Sjælsmark i eksempelvis Hørsholm og Allerød Kommune. 52 børn går på Røde Kors Skolen i Lynge, cirka 11 kilometer fra udrejsecenteret.

I Trampolinhuset på Nørrebro i København kommer en lang række Sjælsmark-forældre ugentligt med deres børn for at få et frirum med fællesspisning og legeklub. Her bekræfter Shakira Kasigwa, afvist asylansøger fra DR Congo, at familierne gerne ser det nye udrejsecenter placeret i nærheden af det nuværende.

Et ryk væk fra Storkøbenhavn vil være en ulykke for hendes 11-årige dreng Taufik, der går på en specialskole i Københavns Kommune.

- Min søn måtte vente fem måneder på at få en skoleplads, da vi blev rykket til Sjælsmark. Han har været igennem en masse, og det er vigtigt, at han kan fortsætte. Hans traumer forværres, hvis han hele tiden skal skifte skole, siger Shakira Kasigwa, der har boet på Sjælsmark siden 2017.

Både De Radikale og Enhedslisten mener, at S-regeringen bør lytte til familierne.

- Vi skal bestemt tage det her ønske alvorligt og se på, om det kan lade sig gøre at finde et sted, så børnene kan fortsætte deres skolegang,? siger udlændingeordfører hos De Radikale, Andreas Steenberg.

- Det vigtigste er, at de her børn kommer ud af Sjælsmark hurtigst muligt, det vil sige inden nytår. Men vi drøfter også gerne en placering, så børnene ikke skal skifte skole,? siger Rosa Lund, Enhedslistens udlændingeordfører.

Lillevang Skole i Allerød ligger godt fem kilometer fra Udrejsecenter Sjælsmark og har fire afviste flygtningebørn gående. Ifølge skoleleder Mads Ingvardsen er det velfungerende børn, der "indgår i undervisningen på mere eller mindre lige fod med de andre".

- Vi er vel deres vigtigste adgang til det omkringliggende samfund. De har venner i deres klasser og bliver inviteret på legeaftaler eller med til træning i den lokale fodboldklub. Deres skolegang er helt afgørende for, at de er en del af et fællesskab, siger han.

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet og tidligere politisk ordfører i Enhedslisten, kalder det "oplagt" at placere det nye og mere børnevenlige udrejsecenter et sted, der ikke tvinger børnene til skoleskift.

- De her børn er i forvejen sårbare. Af hensyn til deres tarv er det vigtigt, hvis man kan finde en løsning, så de kan fortsætte på de skoler, de går på,? siger hun.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard, kalder det "utilstedeligt", at Sjælsmark-familierne forsøger at påvirke placeringen af det nye udrejsecenter:

- De er slet ikke berettigede til at stille krav. Det er familier, som er udvist, og det er utåleligt, at nogle politikere vil rette sig efter det.

Kristeligt Dagblad har ikke kunnet få et interview med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). I en skriftlig kommentar udtaler ministeren, at han vil ?besøge beboerne på Udrejsecenter Sjælsmark og gå i dialog med de relevante aktører på området.

- Som brevet fra familierne på Sjælsmark er et udtryk for, så er det her en proces, hvor der er mange hensyn, der skal overvejes. Derfor tror jeg også, at de fleste kan forstå, at vi skal have undersøgt mulighederne grundigt, inden vi træffer en beslutning.