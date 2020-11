Se billedserie Michael Knudsen vil gerne takke Shapeit.dk?s medarbejdere, for uden dem var der ingen pris. Yderst til venstre ses Lærke Knudsen, der ligesom Michael Knudsen er medejer af virksomheden. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Familieejet virksomhed springer ud som gazelle

Den familieejede virksomhed Shapeit.dk i Hørsholm er netop blevet kåret som en af årets Gazeller af Børsen. Med prisen i ryggen ser virksomheden nu mod det europæiske marked.

Hørsholm - 25. november 2020 kl. 04:48 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

For halvandet år siden måtte virksomheden Shapeit.dk flytte fra sin adresse i Hovedgaden i Hørsholm, da virksomhedens online-forretning eksploderede og man pludselig manglede mere lagerplads.

Et nyt showroom blev indrettet i erhvervsområdet Ved Klædebo, hvor der også blev indrettet et stort lager til Shapeit.dk's stadig voksende sortiment af træningstøj til kvinder.

Nu fortsætter succesen for virksomheden, der netop er blevet kåret som en af Børsens Gazeller 2020.

Det betyder, at virksomheden i løbet af fire år har fået omsætningen eller bruttoresultatet til at vokse med 100 procent eller mere - og det har Shapeit.dk.

Udnævnelsen som Gazelle vækker glæde på adressen Ved Klædebo 12.

Michael Knudsen, der er medindehaver af Shapeit.dk, understreger, at virksomhedens succes i høj grad skyldes de ansatte. - Vi havde ikke kunne gøre det uden dem. De kan være ligeså stolte af prisen, som vi kan, siger han.

- Der var udpræget god stemning på kontoret, da vi fik at vide, at vi havde modtaget prisen. Vi havde ikke forudset, at den ville komme, fortæller Michael Knudsen, der er medejer.

Shapeit.dk er en familieejet virksomhed, som blev startet i Hørsholm i december 2015. I 2017 åbnede Shapeit.dk den første fysiske butik i Hørsholm, og i 2018 åbnede virksomheden endnu en butik, denne gang i Rødovre Centrum.

Bag firmaet står Anders Knudsen og Michael Knudsen, der er brødre, og Lærke Knudsen, som er gift med Anders.

Opskrift: Struttende numser Til at starte med solgte virksomheden primært en særlig type træningsbukser - eller tights - til kvinder. Bukserne er specialfremstillet til at løfte numsen på den, der bærer dem, og det var her virksomheden fandt sit navn.

Siden dengang har Shapeit.dk udvidet sit sortiment betragteligt, og mens man stadig primært specialiserer sig i træningstøj til kvinder, er det i dag ikke kun andres mærker, som forhandles. Shapeit.dk har nemlig fremstillet sin egen kollektion med navnet GYMone, som blev lanceret i august 2020.

- Vi har med vores tights taget alle de positive ting fra de forskellige mærker, vi selv fører, og lagt sjæl i at forbedre disse. Vi har arbejdet intenst på at få vores eget udtryk i tøjet, som er behageligt at træne i og som bliver siddende også til sidst i træningen, som Michael Knudsen formulerer det.

Ser mod Europa Mens forretningen i Hovedgaden bestod af to mindre lokaler, er kontoret nu vokset til at fylde et showroom kun med tøj, et kontor og et stort lager.

På kontoret har Shapeit.dk flere medarbejdere ansat, og der lyder konstant skridt fra lageret, da Frederiksborg Amts Avis er på besøg.

Tøjet skal pakkes og sendes af sted, og der er i det hele taget nok at se til.

Samtidig hjælper det ikke på sagen, at Black Friday er lige om hjørnet.

- Vi håber at komme ind i en normal rytme igen, når Black Friday er overstået. Det er altid årets travleste dag, fortæller Michael Knudsen.

Det lader dog til, at virksomheden har nok at se til, uanset om Black Friday kommer og går.

Shapeit.dk har netop udvidet sin forretning til også at omhandle Holland og på kontoret sidder der derfor nu en medarbejder, som kan yde kundeservice på hollandsk. Derudover arbejder man på at finde lokaler til en butik i Jylland.

- Fra november har vi udvidet til Holland, og vi har haft et stort arbejde henover sommeren, hvor vi har gjort klar til udvidelsen. Det er ikke utænkeligt, at vi kommer til at udvide endnu mere i fremtiden, men vi skal også kunne følge med, fortæller Michael Knudsen med et smil, inden han understreger, at virksomhedens succes i høj grad skyldes de ansatte.

