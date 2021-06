Se billedserie For lidt over halvandet år siden stævnede Mikkel Westenholz ejendoms- og byggefirmaet Dahl Wulf A/S fra Hørsholm for grov byggesjusk i det hus på Rudersdalsvej, som han og familien købte i 2017 efter renovering og tilbygning udført af Hørsholmfirmaet. Forud var gået ligeså lang tid for at forsøge at få Dahl Wulf til at udbedre eller erstatte skaderne for det dårlige håndværk, der samlet er løbet op over fem millioner. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Familie i husmareridt: Groft byggesjusk for millioner ender med dette

Halvandet års tovtrækkeri om byggesjusk om over fem millioner kroner er nu ovre

Hørsholm - 16. juni 2021 kl. 07:23 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

En fire år lang kamp om erstatning for grov byggesjusk på en renoveret villa. og med stævning af Hørsholmfirmaet Dahl Wulf A/S, ejet af Nicca Invest, er nu afsluttet for Mikkel Westenholz og hans familie.

I sidste uge skulle parterne ellers have siddet overfor hinanden i Retten i Helsingør, men lige op til det første retsmøde har de indgået forlig i sagen.

Det bekræfter den 43-årige husejer og familiefar nu overfor Ugebladet. Han ønsker imidlertid ikke at oplyse flere detaljer om forliget, da de har indgået en fortrolighedsaftale, der forbyder både ham og firmaet Dahl Wulf A/S at fortælle om indholdet.

Drømmehus og mareridt Ugebladet skrev i februar 2020 flere artikler om, hvordan familiens Westenholz' drømmehus til 8,3 millioner var blevet forvandlet til et mareridt af omfattende byggesjusk med skimmelsvamp og revnede facader til en samlet regning på mellem 5 og 5,5 millioner.

Den 205 kvadratmeter store funkisvilla på Rudersdalsvej i Rudersdal var blevet renoveret og fået en tilbygning, der var udført af Hørsholmfirmaet Dahl Wulf, der på deres hjemmeside slår sig op på liebhaverbyggeri og beskrev huset som 'et hjem i særklasse'.

Tre rapporter fra Teknologisk Institut, som har kostet Mikkel Westenholz 100.000 kroner, har påpeget 50 kritisable forhold omkring huset, heraf flere alvorlige fejl og med de største problemer i den tilbygning, som Dahl Wulf har stået for alene.

Siden påpegede en Syn og skøn-erklæring også flere fejl og forkert udført håndværk.

Et sminket lig Efter flere forgæves forsøg på at få skaderne og det dårligt udførte håndværksarbejde erstattet af Dahl Wulf A/S, kunne Mikkel Westenholz ikke se anden udvej end at stævne firmaet og administrerende direktør Nicolas Dahl Wulff for 1,5 millioner kroner.

Mikkel Westenholz har tidligere oplyst overfor Ugebladet, han så frem til retssagen, fordi han ikke mente, at bygge- og ejendomsfirmaet skulle slippe for at betale.

"I lange periode har det været et rent helvede og absolut det værste i mit liv. Vi køber et hus, der på overfladen er pænt og nydeligt, men som hurtigt viser sig at være et sminket lig. De slår sig op på et glansbillede, men virkeligheden er så langt fra. Èt er byggesjusk, men det forarger mig, at man har været så ligeledes glad med andre mennesker og en familie," udtalte han sidste år til Ugebladet.

Med det indgåede forlig nøjes han nu med at sige:

"Et eller andet sted er jeg glad for, at det langt om længe er slut". (Artiklen fortsætter under foto...)

Med forliget må Mikkel Westenholz ikke oplyse om detaljer i afgørelsen, men da Ugebladet i februar 2020 bragte sagen frem sagde han: "Vi køber et hus, der på overfladen er pænt og nydeligt, men som hurtigt viser sig at være et sminket lig". Foto: Morten Timm

Hjælp fra ejerskifte Ved Ugebladets omtale af sagen sidste år gik familiens ejerskifteforsikring efter en del tovtrækkeri endelig med til at yde en erstatning. Dog ikke nok til at dække alle de millioner kroner, det har kostet Mikkel Westenholz og hans kone at udbedre skaderne.

Hvor meget af det, forliget dækker, vil han grundet fortrolighedsaftalen ikke oplyse.

Dahl Wulf A/S' administrerende direktør Nicolas Dahl Wulf er ikke vendt tilbage på Ugebladets henvendelser.

Vi vil gerne have spurgt om de med forliget endelig anerkender det omfattende byggesjusk på huset, og hvordan de fremadrettet sikrer ikke at lave samme håndværksmæssige fejl. Endelig ville vi også gerne have hørt dem om, hvordan de har det med at have trukket en familie med to små børn igennem en så langstrakt og opslidende bygge- og erstatningssag.

Politianmeldt Sidste år, da Ugebladet bragte sagen frem, var den eneste kommentar fra Nicolas Dahl Wulf, at han anså artiklen som et partsindlæg og mente, at uenigheden mellem parterne burde finde sin afgørelse ved domstolene.

Han valgte dog samtidig at politianmelde Mikkel Westenholz for afpresning, trusler og injurier. En anmeldelse som Nordsjællands Politi siden ikke fandt grundlag for at efterforske og rejse en sag på.

Revner i facaden, afskalling og skimmelsvamp i kælderen efter forkert udført arbejde. Det er nogle af de skader, som Mikkel Westenholz har måtte kæmpe med siden de flyttede ind i deres drømmehus for fire år siden. Foto: Morten Timm