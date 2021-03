Foto: Lars Sandager Ramlow

Falsk politibetjent stjal 50.000 kroner fra ældre ægtepar

Hørsholm - 01. marts 2021 kl. 11:42 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Klokken 19.02 søndag aften blev det anmeldt, at et ægtepar i 60'erne fra Hørsholm søndag formiddag var blevet udsat for bedrageri over telefonen.

Her havde en mand ringet ægteparret op, og på ægteparrets telefons display stod der, at han ringede fra telefonnummer 9614 1448. Manden i røret præsenterede sig som medarbejder fra Midt- og Vestjyllands Politi, og efter en længere telefonsamtale fik den fremmede mand lokket oplysninger ud af parret, som medførte, at der senere søndag blev hævet knap 50.000 kroner fra to kreditkort tilhørende ægteparret.

Nordsjællands Politi minder i den forbindelse om, at politiet og andre myndigheder aldrig ville bede om at få udleveret den slags oplysninger over telefonen.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man reelt er blevet ringet op af en medarbejder fra politiet, er det helt i orden at bede om medarbejderens navn og dernæst ringe 114 og blive stillet videre til den pågældende medarbejder for på den måde at få verificeret, at det reelt er en ansat i politiet, man er blevet ringet op af.

