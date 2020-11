Se billedserie Lokalpolitiker Annette Wiencken havde meldt sig som frivillig til at være borgerguide ved det mobile testcenter. Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Faldende smitte: Så mange besøgte det mobile testcenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Faldende smitte: Så mange besøgte det mobile testcenter

Hørsholmborgerne har stået i kø ved det mobile testcenter i Fritidshuset i Rungsted, og i sidste uge nåede 1750 at blive coronatestet. Usikkert om testcenteret vender tilbage mandag 30. november

Hørsholm - 17. november 2020 kl. 17:09 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Har du symptomer eller har du været sammen med en, der er smittet... Og har du prøvet at blive testet før...?

Nogenlunde sådan blev folk budt velkommen til det mobile covid-19 testcenter, der i sidste uge havde taget ophold i Fritidshuset på Vestre Stationsvej i Rungsted.

Herefter var det med at gabe op og afvente den lange vatpind ramme det bagerste af svælget.

"Arrggghh..." er den lyd de fleste fremstammer.

En mand fortæller sundhedspersonalet, at han ikke er blevet testet før, men at hans datter blev testet positiv for corona om torsdagen - og de har opholdt sig sammen derhjemme. Han bliver guidet hen mellem to forhæng og trækker mundbindet ned, mens testpersonalet poder ham.

Nu er det bare at vente op til døgn på et svar - og i mellem tiden holde sig isoleret.

Lang kø Interessen for at blive testet uden tidsbestilling har været stor hos Hørsholmborgerne. I løbet af ugen har omkring 1.750 borgere været forbi testcentret.

"Det er forløbet rigtig godt," oplyser Marie Fredslund, assisterende teststedsleder i Hillerød.

Da Ugebladet besøger Fritidshuset fredag, er der en kø på 66 personer ude foran, som alle står med god afstand og mundbind, mens de angsomt og med ophold kan bevæge sig fremad.

Det var planen, at det mobile testcenter skulle vende tilbage fra mandag 30. november til søndag 6. december, men det er ikke endelig afklaret om det sker. Foto: Morten Timm

Kommer for sent Netop i dag er testpersonalet ankommet lidt for sent til at kunne åbne planmæssigt klokken 10. Kommunalpolitiker Annette Wiencken har tjansen som frivillig guide uden for centret, og hun må give de mange fremmødte besked om forsinkelsen.

"De fleste tog det nu pænt," fortæller Annette Wiencken, der når at tælle en kø på 72 personer, inden dagens testning går i gang.

Uvished om genbesøg Det er Region Hovedstaden, der stiller det mobile testcenter til rådighed, og første udmelding var, at de ville vende tilbage igen fra mandag 30. november og resten af uge 49.

Men det ligger ikke helt fast, oplyser assisterende teststedsleder Marie Fredslund overfor Ugebladet.

"Vi kan ikke sige det med sikkerhed, fordi der kan opstå behov for at teste andre steder, og det kan betyde, at vi ikke kommer til Rungsted igen," udtaler Marie Fredslund.

Færre smittede Testresultaterne fra de 1.750 borgere kan hun ikke oplyse om, men foreløbig tyder intet på stigende smitte i Hørsholm Kommune.

Faktisk er der ifølge Statens Serum Institut for anden uge i træk noteret mandag en faldende smitte af corona fra 29 til nu 21 bekræftede personer med covid-19.

Det svarer til et incidenstal på 84,7 (antal smittede pr. 100.000 indb.) indenfor de seneste syv dage. Et fald fra 117 i forrige uge.

Helt ud på parkeringspladsen bag Fritidshuset stod folk og ventede på at blive testet. Foto: Morten Timm

relaterede artikler

Julen varer måske alligevel helt til påske 13. november 2020 kl. 17:30

Alt var væk: Nu laver han smørrebrød hos den tidligere bager 11. november 2020 kl. 15:30

Borgmester med indtrængende corona-appel til forældre 05. november 2020 kl. 16:01