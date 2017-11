87-årige Fritz Reuther (V) og 18-årige Morten Bast Hall (K) trækker gennemsnitsalderen henholdsvis op og ned. Kommunalbestyrelsen ender med at blive godt to år yngre.

Færre grå hår i ny kommunalbestyrelse

Alderspræsident i den nye kommunalbestyrelse er ikke overraskende 87-årige Fritz Reuther, som er valgt ind for Venstre. Han får til gengæld ungdommelig modvægt af 18-årige Morten Bast Hall fra Konservative og Socialdemokratiets Marcus Guldager, der er 19 år gammel. Gennemsnitsalderen for den nye kommunalbestyrelse lander på 47,7 år, hvor den efter valget i 2013 landede på 49,8 år.

Med kun ni genvalgte kandidater betyder det, at flertallet i den nye kommunalbestyrelsen er helt nye ansigter. Og det bliver også til et enkelt kvindeligt medlem mere. Mændene er dog stadig i overtal, idet 12 af medlemmerne i den nye kommunalbestyrelse er mænd, mens syv er kvinder. Men i den nuværende kommunalbestyrelse var mændene i overtal med 13 medlemmer mod seks kvindelige. Tal fra Danmarks Statistik viser dog, at kvinderne er i overtal generelt blandt borgere over 18 år i Hørsholm.

Danmarks Statistik viser også, at folk mellem 50 og 59 år udgør den største gruppe blandt borgere over 18 år i Hørsholm. Tilsvarende er kun to i dén aldersgruppe blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Den næststørste befolkningsgruppe er borgere mellem 40 og 49 år, som bliver godt repræsenteret af hele 10 kandidater i aldersgruppen i kommunalbestyrelsen. Den tredjestørste gruppe, borgere mellem 70 og 79 år, får kun en enkelt repræsentant i kommunalbestyrelsen, og det samme gør de 80-89-årige. De 60-69-årige, den fjerdestørste gruppe, får to repræsentanter, mens den femtestørste gruppe, borgere mellem 30 og 39 år, også kun får en enkelt repræsentant. Slet ingen af de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer er i 20'erne - endnu - men vælgerne under 20 år bliver repræsenteret i form af to medlemmer i kommunalbestyrelsen.