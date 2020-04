Færre anmeldelser om vold og tyveri i Hørsholm Kommune

For nylig kunne Nordsjællands Politi berette, at der havde været et helt døgn uden indbrudsanmeldelser fra Nordsjælland. Det var første gang i nyere tid, at politiet havde oplevet dette, lod Nordsjællands Politi forstå, og noget tyder på, at danskernes aktuelle karantænetilværelse har resulteret i et fald i forbrydelser.