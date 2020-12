Joachim Tick og Birger Iversen foran deres genåbnede forretninger. Begge synes de er kommet godt fra start efter rokaden. Foto: Fred Jacobsen

Færdig og glade: Satsningen kom godt fra start

To Midtpunkt-butikkers forandringer midt i en krisetid kan tage pusten fra de fleste

Hørsholm - 14. december 2020 kl. 07:01 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

I en tid, hvor intet har været normalt, foretog to af nabobutikkerne i Hørsholm Midtpunkt, tøjbutikken Tick og Unik Optik, nogle indgribende forandringer og en rokade, der selv under normale omstændigheder kunne tage pusten fra de fleste.

De besluttede at lægge to butikker sammen til én og flytte placering i centret midlertidigt for at udvide.

Nu er de færdige og glade. Ikke bare for det fysiske resultat, men også fordi de føler, at de er kommet godt fra start.

"Vi har noteret en positiv fremgang siden åbningen," fortæller Joachim Tick, der har lagt Tick og Tick-Tiger of Sweden sammen. Sidstnævnte lå på centrets førstesal og er nu en shop-in-shop i den større butik på stueplan.

Birger Iversen, indehaver af Unik Optik, har oplevet overvejende positive reaktioner efter genåbningen af brillebutikken, der nu har fået dobbelt så mange kvadratmeter og en stor og lys glasfacade ud mod centergaden.

Selv den midlertidige flytning til første sal under ombygningen gik godt, fortæller Birger Iversen.

ROKADEN

Tick drev herretøjsbutikken Tick på stueplan og Tick-Tiger of Sweden på 1. sal i Hørsholm Midtpunkt. De to butikker er nu slået sammen til én i det lokale, der blev ledig efter dametøjsforretningen Gine, der måtte give op i forbindelse med genåbningen af centret efter forårets coronanedlukning.

Unik Optik har så overtaget Ticks tidligere lejemål lige ved siden af, har fjernet væggen mellem de to forretninger og har dermed fordoblet sit butiksareal. "Der kom nye kunder til. De så den der 'nye' butik oven på, hvor vi lå i en periode. Det har også været positivt," siger Birger Iversen, der rykkede ind i de nye og større omgivelser i begyndelsen af december.

Udfordrende 2020 Forud for flytningen kunne han i september fortælle om 'sommerfugle i maven', fordi det jo var noget af et sats med en så stor rokade i kølvandet på først en nedlukning af hele centret i foråret og så en genåbning, som helt naturligt har efterladt begge forretninger med et udfordrende 2020.

"Det er måske i modgangstider man skal slå til," lyder Joachim Ticks refleksion over det.

Lokale bakker op Begge forretningsdrivende er enige om, at en positiv effekt af coronakrisen er, at man lokalt er rykket sammen i bussen. Begge mærker en styrket lokal opbakning.

"Jeg oplever kunder, der er bevidste om at støtte lokalt. Det er noget vi taler om," fortæller Birger Iversen.

"Og så er der dem, der ikke kan komme ud at rejse og derfor har penge til at bruge dem på briller," tilføjer han.

For Joachim Tick betyder sammenlægningen af sine to butikker, at han nu ikke længere skal "koste kunderne op og ned" i centret, og at han kan tilbyde et bredere udvalg af varer, blandt anden også dametøj.