Fælles vision skal skabe et godt børne- og ungeliv i Hørsholm

'Vision for 0-18 år' sætter retning for et godt børne- og ungeliv i Hørsholm, siger udvalgsformand Niels Lundshøj (S)

11. september 2020

"Vi har nu en fælles vision, der rummer mål for vores børn og unges trivsel, læring og dannelse. En vision som sætter retning for et godt børne- og ungeliv i Hørsholm".

Sådan siger en glad Niels Lundshøj (S), formand for Børne- og skoleudvalget, efter udvalget på deres seneste møde vedtog en fælles vision for hele 0-18 års-området i Hørsholm Kommune.

Niels Lundshøj mener, at den nye 'Vision 0-18 år' hænger rigtigt godt sammen med det fokus, som Hørsholm Kommunalbestyrelse har vedtaget med 'Hørsholm Strategien'.

"Her vægter vi børnelivet side om side med bylivet og bæredygtigheden," tilføjer udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Stolt formand 0-18 års-visionen er blevet til i et samarbejde mellem forældre- og skolebestyrelser, ledere og medarbejdere fra dagtilbud, skoler, ungeområdet og det specialiserede børne- og ungeområde samt Børne- og Skoleudvalget.

Niels Lundshøj er begejstret for hele samarbejdet om den fælles vision og sender en stor tak til alle bestyrelser, ledere og medarbejdere, som han mener, alle de involverede med et stort engagement har været med til at forme.

"Det har været en fornøjelse at tage del i det fantastiske samarbejde. Jeg er meget glad og stolt over det endelige resultat og ser nu frem til det videre arbejde med at føre den ud i livet," udtaler Niels Lundshøj.

Grundlag for prioritering Det er planen, at den nye 'Vision 0-18 år' skal danne grundlag for fremadrettede politiske prioriteringer inden for såvel special- som almenområdet. Samtidig skal kommunens skoler, dagtilbud og unge- og specialtilbud arbejde med visionen lokalt.

I løbet af efteråret 2020 bliver planlagt en fælles markering af visionen og det kommende arbejde. Her inviteres forældre- og skolebestyrelser, leder- og medarbejderrepræsentanter samt Børne- og skoleudvalget og hele kommunalbestyrelse til at deltage.

