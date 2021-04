Fælles morgen med friskbagte boller: I den ny børnehave skal hverdagen være rolig

Falder på et tørt sted

Af baggrundsmaterialet til sagen fremgår, at skovbørnehaven, et anpartsselskab, opfylder Hørsholm Kommunes kriterier for at blive godkendt som privat institution i kommunen. Og de 30 ekstra børnehavepladser falder på et tørt sted.