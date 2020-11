Endnu en køretur uden at generhvervet førerretten kostede onsdag aften bilen for en 24-årig mand. Modelfoto

Fælden klappede for ung bilist og så røg bilen

En 24-årig mandlig bilist måtte sent onsdag aften vinke farvel til sin bil efter en patrulje fra Nordsjællands Politi stoppede og kontrollerede ham på Isterødvejen.

Klokken 23.40 spottede patruljen den unge bilist, som ikke havde generhvervet sit kørekort, selvom han sad bag rattet i sin bil. Den forseelse blev han sigtet for, oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

Da det samtidig viste sig, at det ikke var første gang, at han var blevet taget for den overtrædelse, valgte politiet at beslaglægge bilen med henblik på konfiskation.