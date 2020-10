Få øjenåbner i sognepræstens nye studiekreds

Mange måder at læse på

"Man kan læse teksterne hver for sig, bog for bog. Man kan læse teksterne som historiker, man kan læse dem som en hund efter gode fortællinger, man kan læse Bibelen, for det synes man, at man bør, man kan læse for sin fromheds skyld, og så kan man læse, fordi man skal prædike eller i kirke som kirkegænger på søndag. Det sidste kan være frugtbart: At læse af de bibelske tekster, sådan som de er udvalgt til årets gudstjenester," fortsætter Per Melhof i oplægget til studiekredsen.