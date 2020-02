Se billedserie På billedet ses elever fra 3.a, der siden skulle vise sig at blive vinderholdet blandt 3.g?erne. Foto: Allan Nørregaard

FOTOSERIE: 800 Rungsted-elever svingede hofterne

Hørsholm - 05. februar 2020 kl. 20:40 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere ugers skarp og målrettet træning kulminerede onsdag eftermiddag på Rungsted Gymnasium. Her var der finaler i Vild med Dans, der har været et obligatorisk danseprojekt for alle gymnasiets 800 elever, og hvor der har været indlagt danseundervisning for samtlige 29 klasser de seneste uger. Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- På Rungsted Gymnasium prioriterer vi stærke læringsfællesskaber, og her er dans et fantastisk værktøj. I idrætsundervisningen er der fagligt krav om dans og bevægelse, og det har idrætslærerne i fællesskab omdannet til et kæmpe skoleprojekt, hvor hele skolen dansede samtidig. Selvfølgelig handler projektet om at danse og om at udvikle sig fagligt i idræt, men det handler OGSÅ om så meget mere, understreger rektor på Rungsted Gymnasium, Ruth Kirkegaard.

Hun bliver suppleret af Kristian Wulf, som er idrætslærer og medudvikler af hele konceptet:

- Gennem dans og gennem det at skulle præstere en fælles »performance« i klassen og i en altafgørende dyst mod resten af skolens klasser udvikles der et helt unikt fællesskab og sammenhold i klasserne. Man bliver ikke bedre end den dårligste på holdet, så derfor arbejder hele klassen på, at klassens samlede danse-niveau er højt. Det vil sige, at projektet ikke har kun har handlet om individuelle præstationer, men i højere grad om at kunne præstere som gruppe. Og vi har oplevet, at en helt særlig holdånd har udviklet sig i klasserne i ugerne her op til finalen. Alle klasser har været topmotiverede for at præstere i fællesskab, og de har hjulpet hinanden på kryds og tværs i klasserne, fortæller Kristian Wulf.

Disko på toiletterne

Op til gårsdagens store finale har man derfor kunne se elever stå i små grupper rundt på skolens gange og øve dansetrin i frikvarterne.

- Der bliver simpelthen danset »jive« ude ved vandautomaterne og »disko« ude på toiletterne, fortæller Rektor Ruth Kirkegaard, der i højt humør slår fast:

- Det er ikke helt normalt, at man møder elever midt i en discodans ude på elevtoiletterne, men i ugerne her op til finalen, er det som om, at det pludselig er helt normale tilstande at stå i alle hjørner og øve dansetrin i pauserne. Hele skolen har summet af energi, og det er simpelthen så skønt.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis torsdag....