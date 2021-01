Se billedserie Lisbeth Dalgaard (t.v.) fandt i år det helt rigtige par til at drive den forretning videre, der har været hendes fars og siden hendes eget livsværk.Den 1. maj, blev den daglige ledelse i Dalgaard Supermarked, eller Meny, overtaget af købmandsparret Kristine og Lasse Simonsen, hvor sidstnævnte bliver »Købmanden«. Parret har tidligere drevet det succesrige Virum Supermarked. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

FOTOSERIE: 2020 - Et tilbageblik i billeder

Frederiksborg Amts Avis bringer her en billedserie fra året, der gik.

Hørsholm - 01. januar 2021 kl. 14:37 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Det var den berømte danske bladtegner, forfatter og ikke mindst maler, Storm P, der skrev, at »Selv om en roman ikke ender godt, så er det i hvert fald godt den ender«. Mens året 2020 er ved at rinde ud, synes det nærliggende at huske de ord i en revideret udgave, for selvom 2021 stadig kan blive en udfordring, er det for mange med et befrielsens suk, at vi snart lægger 2020 bag os.

Læs også: Spidskandidat tegner logo for andet parti

Vi skal vænne os til at skrive 2021, men inden vi skåler i champagne med vore nærmeste, og kun de nærmeste, og lytter til dronningens nytårstale, tager Frederiksborg Amts Avis et hurtigt tilbageblik på »Året der gik« i Hørsholm Kommune.

Med cirka 300 avisdage og et væld af lokalsider har valgmulighederne været mange, men redaktionen har været året igennem og fundet en stak billeder - Vi har kigget på både minder og øjeblikke, der har været med til at definere året, og vi kommer naturligvis ikke uden om corona-pandemien, der i lange perioder har påvirket alt fra skolegang til handelsliv og aflyste næsten alle kulturarrangementer.

På Frederiksborg Amts Avis går vi 2021 i møde med optimisme, og vi glæder os over, at vi nu kan vinke farvel til et år, der om ikke andet slutter.

Corona-vaccinerne er på vej, vintersolhverv ligger bag os, og forude venter foråret, sommeren og lysere tider, hvor vi forhåbentlig kan lade maskerne falde og igen komme hinanden ved, som det hører sig til. Her på redaktionen vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle læserne et rigtigt godt nytår og et nyt avis-år, hvor vi vil gøre vores bedste for at komme rundt i kommunen og tale med alle jer, der gør Hørsholm til en helt særlig by. Klik på billedet i toppen af artiklen, hvis du vil se en række billeder, som Frederiksborg Amts Avis har bragt fra Hørsholm i 2020. I bunden af artiklen har vi linket til en række af de historier, som billederne stammer fra. Her kan man genopleve sommeren, læse om byens ildsjæle og meget mere. Godt nytår

