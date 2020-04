Se billedserie Lisbeth Dalgaard (tv) indleder nu et tre årigt generationsskifte af Meny i Kongevejscentret i Hørsholm. I morgen, 1. maj, overtages den daglige ledelse af købmandsparret Kristine og Lasse Simonsen, hvor sidstnævnte bliver »Købmanden«. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

FOTO-SERIE: Dalgaard får ny købmand

Hørsholm - 30. april 2020 kl. 08:15 Af Lars Sandager Ramlow Danmarks flotteste supermarked. Et fyrtårn. Et livsværk. Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meny ved købmand Dalgaard - eller i daglig tale stadig »Dalgaard Supermarked« er ikke en hvilken som helst dagligvareforretning. Derfor er det også en nyhed af de helt store, at Lisbeth Dalgaard nu indleder et tre-årigt generationsskifte af butikken. I morgen, 1. maj, overtages den daglige ledelse af købmandsparret Kristine og Lasse Simonsen, hvor sidstnævnte bliver »Købmanden«: Det skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- Hvis omstændighederne havde været anderledes havde det her måske gjort ondt inden i. Min far skabte forretningen i 1962, og jeg overtog ledelsen gradvist fra 2001-2005. Så i familien har vi levet og åndet med butikken, de ansatte og kunderne. Det har vi elsket, men jeg har også hele tiden vidst, at der ville komme en udløbsdato, da ingen i familien skal overtage roret. Egentligt var det min plan, at jeg først ville gå på pension om nogle år - sideløbende med min mand - men pludseligt bød muligheden sig. Det HELT rigtige købmandspar kontaktede mig, så derfor har jeg ro i maven. Jeg er på ingen måde knust. Faktisk er jeg glad. Det betyder ALT, at forretningen føres videre og bliver videreudviklet af mennesker, jeg tror på, undertreger Lisbeth Dalgaard til Frederiksborg Amts Avis.

Fortsætter i baggrunden Hun blev 60 år i september 2019, mens det nye købmandspar er 50 og 51 år. Derfor er der også tale om et generationsskifte:

- Jeg kommer til at fortsætte i baggrunden i de kommende tre år. Jeg kender hver en millimeter og hvert et hjørne i forretningen. Derfor vil jeg stå det nye købmandspar bi med rådgivning, strategisk sparring med mere. Det er et »liv« at være købmand og det overdrages ikke bare lige over en nat. Der er 42.000 varenumre, cirka 140 ansatte og en omsætning, der ikke matches af mange andre supermarkeder i Danmark. Jeg kender leverandører, jeg har lavet aftaler, der rækker år frem, så derfor er det helt naturligt, at jeg hjælper til. Men det er Lasse, der er købmanden. Det er ham, der er chef, og der kan kun være en chef. Derfor vil jeg formentligt kun bevæge mig rundt i forretningen som kunde, lyder det med et skævt smil.

Tre alen af et stykke Dermed bliver der faktisk tale om en rolleomfordeling, for indtil nu har det været Kristine og Lasse Simonsen, der har været kunderne. De er begge lokale, de kender og har handlet i »Dalgaard« og vigtigst for Lisbeth Dalgaard, så har parret købmands-DNA i blodet.

Lasse Simonsen er født ind i Virum Supermarked, som han overtog efter sin far og sammen med Kristine drev frem til 2008.

- Kristine, Lasse og jeg er tre alen af et stykke. Vi er rundet af det samme. Du kan mærke det, hvis du sidder sammen med os i længere tid. Vi er enige om stort set alt, og det er præcis derfor, at jeg er så glad for, at det netop er de to, der skal videreudvikle forretningen.

Lisbeth Dalgaard holder en kort pause, mens hun sidder lidt og smiler for sig selv:

Fortsætter sit organisations- og bestyrelsesarbejde - Men selvfølgelig bliver det også lidt underligt. Mad, mennesker og måltider har været hele mit omdrejningspunkt. Hver gang jeg har set, smagt eller læst noget spændende, har jeg prøvet at omsætte det til noget i forretningen. Med det helt klare formål, at glæde og hjælpe kunderne. Fremadrettet skal jeg ikke agere direkte på det mere. I hvert fald ikke i samme grad, så min dagligdag bliver afgørende anderledes...

Hun fortsætter:

- Og jeg kommer til at savne den daglige og tætte ping pong med de utroligt dygtige og engagerede medarbejdere. Man kan ikke lægge så mange timer i en forretning som købmand uden at komme tæt på. Vi har stået sammen skulder ved skulder om succeser, svære tider og personlige udfordringer. Derfor er jeg også glad for, at jeg ikke bare forlader forretningen »over night«. I en tid vil jeg stadig være tæt på.

Og Lisbeth Dalgaard kommer ikke til at kede sig. Hun fortsætter med sit organisations- og bestyrelsesarbejde, og så glæder hun sig til at få mere tid til sin interesse for kunst og kultur.

- Jeg vil prøve at komme ned på en 40 timers arbejdsuge. Ligesom overdragelsen af forretningen bliver det nok en glidende proces. Men alle skal vide. Jeg er glad. Lasse og Kristine er de HELT rigtige til at overtage, og jeg glæder mig enormt til at følge dem...

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.....