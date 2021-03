Se billedserie Eleverne fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium på besøg - og selvfølgelig med afstand - til de ældre beboere på Breelteparken.

Et varmt venskab på tværs af generationer er skabt under corona

Børnene i 0. til 3. klasse på NGG har talt om omsorg. Den viser de nu på Breelteparken

Hørsholm - 24. marts 2021 kl. 15:57 Kontakt redaktionen

I efteråret talte børnene i 0. til 3. klasse på NGG om, hvordan man kunne vise omsorg for andre i en svær og foranderlig tid som for eksempel under corona.

Børnene delte blandt andet historier om deres egne bedsteforældre og deres oplevelse af corona-isolationen, og sammen blev man enige om at opmuntre de ældre beboere på Breelteparken med efterårstegninger og kærlige hilsner.

Betyder meget "Det betyd4er meget for både beboerne, deres familier og medarbejderne, at der bliver pyntet op. Vi var så heldige at modtage mange flotte, glade og sjove tegninger, som blev hængt op i plejehjemmets to opholdsstuer og gangarealet i den ellers så mørke og kolde tid," siger afdelingsleder for plejehjemmet Lise Mollerup.

Ideen udviklede sig og i november modtog alle beboere hjemmelavede- og personlige nissehoveder lavet af børn fra flere årgange på NGG.

Kom på besøg Breelteparken har også fået besøg af børn fra NGG. Selvfølgelig på behørig afstand, men to af beboerne måtte ud at hilse på de små gæster.

Med genåbningen drømmer eleverne om at kunne besøge flere beboere og høre mere om deres barndom og fortsat glæde dem med pynt til hjemmets vægge. artiklen fortsætter under foto...

Elever fra NGG har blandt andet sendt tegninger til de ældre på Breelteparken. Pressefoto

"Nu nærmer påsken sig, og vi ser frem til, at børnene fra NGG igen kommer forbi. Det er desværre ikke muligt at invitere børnene indenfor endnu på grund af besøgsrestriktioner, men det håber vi snart kan blive muligt. Det er nemlig vores håb, at dette kan blive starten på en tradition, hvor både vores beboere og børnene kan få glæde af hinanden," siger Lise Mollerup.

Værdsat og brugt "Vores elever har elsket at kombinere deres kreative evner med oplevelsen af, at resultatet bliver så værdsat og brugt. Det har igangsat spændende snakke om vigtigheden af at vise omsorg for dem, man holder af, men også mennesker, som man ikke nødvendigvis kender," udtaler NGG's konstitueret rektor Thomas Thrane.

