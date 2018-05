Svend Erik Christiansen (S) er ophavsmand til det »moralske kodeks«.Foto: Lars Sandager Ramlow

Et spørgsmål om mundkurv, ytringsfrihed og moral

Hørsholm - 31. maj 2018 kl. 05:21 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at iværksætte en intern administrativ undersøgelse i en sag, bør kommunalbestyrelsesmedlemmerne afholde sig fra at kommentere sagen offentligt og stille spørgsmål til administrationen om sagen eller dele af sagskomplekset, mens undersøgelsen foregår«.

Sådan lød et forslag fra Socialdemokratiets Svend Erik Christiansen, som mandag bragte sindene i kog i kommunalbestyrelsen. Svend Erik Christiansen beskrev selv forslaget som en »moralsk henstilling«.

Forslaget kommer efter, at Dansk Folkepartis Glen Madsen - efter Svend Erik Christiansens mening - var for åbenmundet i pressen og stillede for mange spørgsmål til administrationen, efter en 89-årig kvindelig beboer på Breelteparken i februar blev fejlmedicineret i 10 dage og senere afgik ved døden. Kommunalbestyrelsen besluttede nemlig at iværksætte en undersøgelse, der skulle klarlægge årsagen til fejlmedicineringen, og det burde de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer have holdt sig til, mener Svend Erik Christiansen.

- Jeg vil ikke angribe ytringsfriheden, men problemet er, at der er tale om en ganske alvorlig sag, og de ansatte har ikke kunnet forstå, hvad deres arbejdsgiver, os, mener, fordi vi har optrådt som enkeltpersoner. I dybt alvorlige sager bliver vi nødt til at sige, at der er så mange etiske og moralske spørgsmål, at vi ikke skal pirke til noget som helst, medmindre vi er fuldstændig sikre. Det var klogt af os at iværksætte en undersøgelse, og mens den blev udarbejdet, ville det være klogest ikke at sige noget, sagde han.

Men Glen Madsen var dybt uenig i Svend Erik Christiansen forslag, som han kaldte »malplaceret«.

- Jeg skal forholde mig til grundlovens paragraf 77, som giver mig ytringsfrihed, slog Glen Madsen fast og fortsatte:

- Jeg ved godt, jeg har stillet mange spørgsmål, men det er jeg faktisk ret stolt af. De spørgsmål, jeg har stillet om forholdene på Breelteparken, har gjort mig mere oplyst, og jeg har på intet tidspunkt været efter personalet, jeg har været efter ledelsen. Og det er en kæmpe forskel.

Venstres gruppeformand Annette Wiencken advarede mod at pille ved ytringsfriheden.

- Det her handler om grænserne for grundlovens paragraf 77, og set fra min side er den paragraf en ret klar bestemmelse, som giver kommunalbestyrelsesmedlemmer vid ret og pligt til at udtale sig. Vi gør klogest i ikke at gå ind og gradbøje den, sagde Annette Wiencken

Borgmester Morten Slotved (K) slog fast, at Svend Erik Christiansens forslag ikke kunne sendes til afstemning, men blot skulle drøftes.

- Vi er både arbejdsgivere og politiske ansvarlige, og vi er med i hele processen. Men vi må vel også kunne stole og tro på vores administration. Jeg synes, det er en sund drøftelse, vi har nu, men der er ingen her, der skal have mundkurv på. Vi skal ikke rage i ytringsfriheden, sagde borgmesteren.

