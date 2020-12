Et pletskud fra julemandens kane...

Henrik V. Jørgensen fra Rungsted er så heldig, at han mandag aften fik lov til at låne julemandens kane for at tage et hyggeligt billede af Rungsted Havn... Det kom der blandt andet dette pletskud ud af, som Frederiksborg Amts Avis har fået lov til at bringe i avisen og her på sn.dk/hoersholm