Bente og Bent Henning Larsen, Lindehøj i Nivå, kan torsdag den 11. februar fejre diamantbryllup, men har på grund af coronarestriktionerne og til deres store ærgrelse måtte aflyse festlighederne og annullere alle gæsteinvitationer. Foto: Morten Timm

Et langt liv sammen: Akrobaten og bankdamen må droppe diamantfesten

Fejringen af ægteparret Bente og Bent Larsens 60 års bryllupsdag er til deres store ærgrelse udskudt på ubestemt tid

Hørsholm - 30. januar 2021

Historien om Bent og Bente Larsens 60 års lange ægteskab er historien om en akrobat og en bankdame, der først blev kærester og dernæst gift i 1961, for sammen at drage ud i verden på eventyr og slå sig ned i en årrække i USA og Canada.

De to mødte hinanden for 63 år siden på Dyrehavsbakken. Bent var 22 år og havde fundet sit talent som artist og optrådte som akrobat med vippebræt og andre balancenumre. Det kunne 16-årige Bente, der var i lære i en bank, ikke stå for - og da de tre år efter blev viet i Hvidovre Kirke satte de kursen til Amerika med deres førstefødte søn på armen. Her optrådte Bent i Tivolier og natklubber med sin akrobatik og sammen med andre internationale artister i bl.a. Hollywood.

Blev butiksejere Det blev i alt til seks år i USA, et år i Canada og rejser verden rundt med mange optrædener, inden de i slutningen af 60'erne igen satte fødderne på dansk jord, blev forældre igen og købte en tobaksforretning på Vester Fælledvej i Valby som deres nye fælles ernæringsvej.

Senere solgte de forretningen og flyttede til Nivå, hvor de har boet siden. Bente begyndte at arbejde i bank, og Bent brugte sin akrobatiske evner og balancerede med tunge ølkasser som salgschauffør hos Carlsberg frem til pensioneringen.

Anden bølge på tværs Mens anden bølge af coronapandemien endnu ikke var stukket helt af i slutningen af november havde brudeparret Bent og Bente Larsen et lille håb om, at de kunne få lov at fejre deres diamantbryllup i næste uge og samle familie, venner og bekendte til en fest.

Men allerede omkring juletid - et godt stykke tid efter invitationerne var sendt ud - kunne parret godt se, at en festligholdelse af deres 60 års ægteskab ikke var i nærheden af at kunne blive til noget.

"Vi havde glædet os sådan til at holde fest. Nu har vi selvfølgelig aflyst fejringen," oplyser diamantbrudeparret til deres egen store ærgrelse.

Bente og Bent har to voksne sønner, fem børnebørn og to oldebørn på henholdsvis 13 og 16 år.

Herfra Ugebladet skal der lyde et stort tillykke med dagen og det lange ægteskab.

