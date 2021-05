Se billedserie Eske Willerslev og Kristian von Hornsleth holdet et lille show i forbindelse med afsløringen af 'Forskeren'. Foto: Fred Jacobsen

''Forskeren' skal få unge til at ønske sig at blive en Eske Willerslev i stedet for en Justin Bieber

Hørsholm - 19. maj 2021

Kender man lidt til samspillet mellem provokunstner Kristian von Hornsleth og DNA-forsker Eske Willerslev, så var der intet overraskende i, at de to benyttede lejligheden til lidt showmanship, da 'Forskeren', von Hornsleths skulptur af Willerslev blev afsløret.

De to greb mikrofonen og muligheden, efter at borgmester Morten Slotved - med nedtællingshjælp fra børn på vej hjem fra Vallerødskolen lige ved siden af - fik hevet tæppet af og afsløret 'Forskeren', en 2,6 meter høj og 1,5 tons tung bronzeskulptur, der forestiller netop Eske Willerslev i fuld fart frem, fanget i tiden - en ny superhelt, der signalerer, at det er sejt at være klog og gøre sig umage. Tager du soklen med, knejser Eske i fire meters højde der på skrænten mellem skoler og med front mod idrætsparken.

"Eske, for f..., det lykkedes," udbrød von Hornsleth til sin model og superheltefigur, der har siddet model i to gange to timer for at danne grundlag for den meget præcise fremstilling af den verdenskendte forsker.

I er modige i Hørsholm "Hvor mange har en statue af sig selv?," spurgte en begejstret Willerslev, der havde taget turen til Hørsholm på cykel - og nok havde undervurderet, hvor lang tid sådan noget tager. For seancen foran de inviterede og nogle nysgerrige kom noget forsinket i gang.

"Jeg har jo sådan set bare lagt krop til en scanning," tilføjede han og roste Hørsholm for sit mod.

"Mit eget universitet (Københavns Universitet, red.) var ikke modig nok, men det er I i Hørsholm. Det ser man jo også på coronatallene," lød det fra Eske Willerslev, der også svarede på spørgsmålet, hvorfor det er vigtigt at være klog og at have forske.

Sådan blev Forskeren til Sådan blev den til

Oprindeligt er skulpturen lavet i ler.

Lerfiguren blev 3D scannet, hvorefter den blev 3D-printet

Derefter blev der lavet en stor model, som blev støbt i bronze

Afstøbningen er foretaget i Kine, og 'Forskeren' er blevet sejlet hertil

r er brugt 1,5 ton bronze til støbningen

Den er 2,42 m lang, 2,6 m høj og 1,05 m bred

Med sokkel er højden ca. 4 meter

Har kun det ene liv "Fordi vi kun har det ene liv, og fordi man kan opnå drømme med forskning."

'Forskeren' er en en hyldest til videnskaben, idrætten og forskningen - og det fik Kristian von Hornsleth til at udtrykke et håb.

"Hvor kunne det være fedt, hvis unge går forbi herude og ønsker sig at være Eske Willerslev i stedet for Justin Bieber."

Skulpturen er lavet af bronze, der er fem-seks cm tyk og støbt i ét hug, kunne von Hornsleth fortælle. Og den er holdt i den grønne patinering, så den ligner en rytterstatue.

Har lov til at være klog "I Hørsholm har man lov til at være klog," sagde borgmester Morten Slotved blandt andet i sin tale.

"Vi vil det gode og inspirerende liv. Vi vil gerne frem. Alt dette udtrykker statuen. Kunst er vigtig. Værker som 'Forskeren' er et vigtigt udtryk, som ligger til grund for læring, dannelse og refleksion, vigtige elementer i et inkluderende og demokratisk samfund," lød det blandt andet.

'Forskeren' er en donation til Hørsholm Kommune og er finansieret af hovedsponsor Ferring Pharmaceuticals og blandt andet salg af miniudgaver af 'Forskeren'. Blandt andet købte Team Hørsholm 25 af dem og brugte den i dag for anden gang i dag som gave til den person, der bliver årets sportsnavn i Hørsholm.