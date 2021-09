Hørsholm er ikke en typisk industrikommune. Vi satser ikke på tung industri. Hørsholm er en bosætterkommune, vores primære erhverv er detailhandel og liberale erhverv. På de parametre klarer vi os fint," mener Henrik Klitgaard. Foto: Boris Jovanovic/JustLife - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervs(u)venlighed: Hørsholm hænger fast i bunden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervs(u)venlighed: Hørsholm hænger fast i bunden

DI's nyeste analyse af erhvervsvenlighed placerer igen Hørsholm blandt de dårligste kommuner

Hørsholm - 09. september 2021 kl. 06:59 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Hørsholm hænger fast. Ikke helt i bunden, men tæt på, når Dansk Industri (DI) årligt tager pulsen på kommunernes erhvervsvenlighed.

I den seneste udgave er Hørsholm placeret som nummer 84 af de 93 kommuner, der er med i undersøgelsen - en enkelt plads bedre end sidste år.

Og da det netop er DI, der laver undersøgelsen, vil det sikkert også være sådan i de kommende år, forudser viceborgmester og formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Henrik Klitgaard (R).

"Hørsholm er ikke en typisk industrikommune. Vi satser ikke på tung industri. Hørsholm er en bosætterkommune, vores primære erhverv er detailhandel og liberale erhverv. På de parametre klarer vi os fint," mener Henrik Klitgaard.

Rangeringen af Hørsholm som nummer 84 af 93 kommuner er baseret på spørgeskemaer til medlemmer af Dansk Industri og svar fra kommunerne selv plus statistik.

Analyse med forbehold Undersøgelsen skal læses med det forbehold, at den ikke umiddelbart én-til-én kan sammenlignes med tidligere års undersøgelser. Dansk Industri og Dansk Byggeri er fusioneret og udsender i år for første gang en samlet undersøgelse, hvor der er en række nye parametre, spørgsmål og vægtninger, som gør, at de ikke kan sammenlignes direkte fra år til år.

"Nogle parametre kan sammenlignes direkte, da de er de samme som i tidligere undersøgelser. Men det er rigtigt, at der er kommet at par nyere kategorier til. Så svaret på, at om de kan sammenlignes direkte, er både ja og nej," siger Morten Granzau, underdirektør og chef for politik og analyser i DI.

"Overordnet skal analyserne bruges som et dialogredskab, og den ny undersøgelse er bredere end tidligere og rammer bredere," tilføjer han.

Hørsholm helt i bund Ser man på de forskellige områder i årets undersøgelse, som der er målt på, klarer kommunen sig dårligst på det felt der hedder kommunal sagsbehandling. Ikke bare i forhold til det samlede resultat: Hørsholm skraber bunden på det punkt som kommunen med den, ifølge DI-analysen, dårligste vurdering af kommunal sagsbehandling af alle kommuner.

Kommunal sagsbehandling dækker i denne sammenhæng over sagsbehandling i bygge- og miljøsager samt dagpengesager.

Bedst klarer Hørsholm sig på området infrastruktur og transport - og pudsigt nok er det netop en bedre infrastruktur og transport, de adspurgte virksomheder mest af alt efterlyser i forhold til Hørsholm.

"Det forbavser mig lidt, når man ser på, at vi faktisk ligger i den bedre halvdel i undersøgelsen," kommenterer Henrik Klitgaard, der også glæder sig over, at mere end halvdelen af virksomhederne trods alt ville anbefale andre at placere sig i Hørsholm.

FAKTA 130 virksomheder i Hørsholm har modtaget et spørgeskema, 44 har svaret

Sådan placerer Hørsholm sig i de ti kategorier:

Overordnet erhvervsvenlighed - 66

Infrastruktur og transport - 46

Arbejdskraft - 69

Uddannelse - 69

Kommunbal sagsbehandling - 93

Grøn udvikling - 92

Brug af private leverandører - 88

Digitale rammer - 63

Skatter, gebyrer og erhvervsarealer - 81

Information og dialog med kommunen - 61



Se hele undersøgelsen på: Se hele undersøgelsen på: https://www.danskindustri.dk/le/Hoersholm Gebyrer trækker ned På vurderingen af skatter, afgifter og gebyrer er det traditionelt Hørsholms høje byggesagsgebyrer og dækningsafgiften (ejendomsskat for erhvervsbygninger, red.), der - set med DI-briller - trækker i den forkerte retning. Tilsvarende i forhold til virksomhedernes efterspørgsel efter erhvervsarealer og områder.

Førstnævnte kan forklares med, at eksempelvis byggesagsgebyrer i Hørsholm er 100 procent brugerbetalt. Det er politisk besluttet ud fra en vurdering, at det samlet set er billigere for borgerne end at finansiere gebyrer over skatten. Det vil øge skatter og regnet med i den kommunale udligning, og dermed øge den samlede regningen for borgerne. For kommuner med meget industri og produktionsvirksomheder er interessen for en lav eller ingen dækningsafgift tilsvarende højere.

"Det kan vi selvfølgelig gøre noget ved. Men vi mener, at de nuværende ordninger samlet set er bedre for borgerne," siger Klitgaard, der til gengæld ikke mener, at der kan gøre så meget ved efterspørgslen efter erhvervsgrunde og -områder.

"Hørsholm kan ikke stille større erhvervsområder til rådighed," siger viceborgmesteren.

relaterede artikler

Borgere gik frustrerede hjem fra møde om renseanlæg 21. august 2021 kl. 09:53

33 Rungsted-boliger solgt til bilkoncern 19. august 2021 kl. 10:37