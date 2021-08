Se billedserie I det gamle Usserød Bryggeri er virksomheden Nicecream rykket ind, og siden har virksomheden produceret over 100.000 liter is til sine fire butikker og et stadig voksende antal supermarkeder. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Erhvervs-succes: I et gammelt bryggeri har de lavet mere end 100.000 liter is

I det gamle Usserød Bryggeri i Hørsholm er virksomheden Nicecream rykket ind, og de har siden indflytningen produceret mere end 100.000 liter vegansk is. Virksomheden har oplevet markant succes gennem de seneste år, for alternativer til animalske produkter bliver mere og mere populære.

Hørsholm - 13. august 2021 kl. 08:36 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Kølediskene i landets supermarkeder byder i højere og højere grad på alternativer til animalske produkter. Kigger man eksempelvis på is hos Dalgaards Supermarked i Hørsholm - eller Meny, som forretningen egentlig hedder - støder man på flere beholdere fra den veganske isproducent Nicecream.

Når isen først finder vej til køledisken, er den dog ikke blevet transporteret særlig langt - faktisk er den kun blevet kørt et lille stykke ned af Kongevejen, for producenten Nicecream flyttede til Hørsholm sidste år. Siden dengang er der i det gamle Usserød Bryggeri blevet produceret i omegnen af 111.000 liter vegansk is på ismaskiner, der kan lave op til 130 liter is i timen.

Det fortæller Frederik Juhl-Sørensen, der er administrerende direktør hos den veganske is-producent Nicecream.

- Vi laver alt vores is her i Hørsholm. Hvis vi laver vanilje-is, kan vi lave mellem 100 og 130 liter i timen. Hvis vi laver is til vores butikker, hvor isen ligger i lag med forskelligt fyld, tager det længere tid, og så kan vi lave omkring det halve, tilføjer han, da Frederiksborg Amts Avis lægger vejen forbi. Artiklen fortsætter efter billedet...

Interessen for veganske produkter er stødt stigende, fortæller Frederik Juhl-Sørensen, der er administrerende direktør i virksomheden Nicecream. Virksomheden har i sommerhalvåret op mod 40 ansatte. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Først butik, så supermarked Butikkerne, som direktøren nævner, er der fire af i København, og det var her Nicecream startede sit veganske is-eventyr.

I 2014 blev virksomheden oprettet, og året efter åbnede man den første butik på Elmegade i København. Siden er endnu tre butikker kommet til, og i sommerhalvåret har Nicecream en bod ved Broens Gadekøkken, der ligger på Christianshavn. Gennem de sidste år er man ligeledes begyndt at levere til supermarkeder, og det har fået forretningen til at tage fart.

- Vores nyeste satsning, som startede i slutningen af 2019, er supermarkederne. Vi kørte ud til en masse Meny-butikker, som tog rigtig godt imod os. Vi lavede aftaler med 15 butikker allerede i 2019, og det var stort for os. Dengang lavede vi alt med håndkraft, fortæller direktøren med et grin og fremviser et én meter langt piskeris. Han nævner i samme ombæring, at produktionsfaciliteterne er blevet væsentligt udbygget, efter man flyttede is-produktionen til Hørsholm.

- I februar 2020 valgte vi at flytte til Hørsholm. Vi havde fået flere aftaler med supermarkeder og vi skulle bruge mere plads. Vi har stadig ikke voldsomt meget plads, men vi har fået mere lagerplads, og vi har arbejdet for at få rigtig meget is ud af rigtig få kvadratmeter. Det er lykkedes, synes jeg. Senest har vi også fået en aftale med Coop, og vi leverer nu til alle Irma-butikker, flere Kvickly-butikker og nogle SuperBrugsen-butikker, fortæller Frederik Juhl-Sørensen yderligere.

Øhm, vegansk flødeis? Isen ligner til forveksling flødeis, men laver man is uden animalske produkter, kan det selvsagt ikke være med hverken fløde eller mælk. Og dog. Man kan nemlig bruge kokosmælk, forklarer Frederik Juhl-Sørensen.

- Man kan ikke sammenligne kokosmælk med fløde eller mælk, men det har en høj fedtprocent, og derfor kan vi alligevel skabe en cremet konsistens, som ligner den, man kender fra flødeis. Det er meget vigtigt, for det er dét, det hele handler om. Vi sørger selvfølgelig for at isen er vegansk, men den skal også være glutenfri, tilføjer han og fortæller, at man hele tiden arbejder med at skabe nye varianter.

Lag for lag fylder man store isspande til de fire butikker, der sammen med et stigende antal supermarkeder, forhandler den veganske is, der bliver produceret i Hørsholm. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Lige nu arbejder vi på en gammeldags is med flødeboller og syltetøj. Flødebollerne er selvfølgelig også veganske, bemærker direktøren.

Et voksende marked Hos Nicecream er salget vokset stødt de seneste år, og det skyldes - udover en kapitalindsprøjtning - at markedet for veganske og vegetariske produkter til stadighed vokser.

Allerede i 2019 kunne Salling Group berette, at salget af plantebaserede produkter var steget med omkring 30 procent i det foregående år, og i juli 2020 oplyste Lidl, at salget af veganske og vegetariske produkter var steget med 19,7 procent på bare et år.

I samme periode har Nicecream oplevet interessen for veganske alternativer stige, og det er den bølge, man nu rider videre på.

- Ligesom for mange andre veganske produkter går det heldigvis den rigtige vej. Det gælder også is. Vi kan tydeligt mærke, at flere og flere supermarkeder gerne vil sælge vores produkter. Fra da jeg startede med at sælge Nicecream i 2019 og til nu, kan man tydeligt mærke en forskel. Der er kun gået to år, men der er flere og flere mennesker, der kender til veganske produkter og er interesserede i dem, fortæller Frederik Juhl-Sørensen, inden han indskyder, at udviklingen i særdeleshed går hurtigt i København.

Et studie fra 2018 estimerer, at komælk er cirka tre gange så drivhusgas-udledende som plantebaserede mælketyper. Mælk fra nødder, herunder kokosnødder, som er en af de mest populære typer, kræver som regel mindre landområder, og træerne, som nødderne gror på, optager CO2 og ender som nyttig biomasse, når de når til vejs ende. Det har tidsskriftet Videnskab.dk tidligere påpeget.

På det gamle Usserød Bryggeri bliver flere spande fyldt til randen med vegansk is, og en duft af kokos spreder sig i luften. Karamel og chokolade bliver blandet med kyndig hånd, mens kulden fra et kølerum i et øjeblik glider gennem lokalet og giver et afbræk fra den ellers varme sensommerdag.

