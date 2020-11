For første gang i ugevis er der noteret faldende coronasmitte i Hørsholm Kommune. Foto Lars Wallin

Send til din ven. X Artiklen: Er det vendepunktet: Svagt faldende coronasmitte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er det vendepunktet: Svagt faldende coronasmitte

For første gang i flere uger er der nu registreret færre coronasmittede Hørsholmborgere

Hørsholm - 10. november 2020 kl. 17:30 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Efter to uger med stigende smitte i Hørsholm er der nu registreret et fald af covid 19-smittede borgere.

Læs også: Sådan taler du med dit barn om corona

Det er gået fra 42 til nu 29 bekræftede personer. Ifølge Statens Serum Institut giver det et incidenstal på 117 (antal smittede pr. 100.000 indb.) indenfor de seneste syv dage. I forrige uge var tallet 169,4.

Lavere smittetryk Vendepunktet i Hørsholm kommer samtidig med udmeldingen om, at kontakttallet i Danmark nu er faldet til 0,9 fra tidligere 1,1. Det betyder, at for hver 10 covid-19 ramte personer, smittes 9 andre.

"Positivt at udviklingen ser ud til at være let nedadgående," skriver sundhedsminister Magnus Heunicke i et twit.

Værst på Vestegnen Værst ser det ud med smittetallet i Vallensbæk, hvor der er et incidenstal på 477 smittede pr. 100.000 borgere, og Høje-Taastrup med 365,5 i incidenstal.

Både på Ærø og Fanø er der registreret nul coronasmittede.

318 testet på mobilt center I øvrigt har Hørsholm Kommune i denne uge besøg af et mobil testcenter, der i resten af ugen, med undtagelse af torsdag, holder til i Fritidshuset i Rungsted.

På den første test i går mandag var 318 borgere forbi for at blive testet for corona.

relaterede artikler

Borgmester med indtrængende corona-appel til forældre 05. november 2020 kl. 16:01