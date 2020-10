Endnu en weekend med mange indbrud: Tyv kom om natten

Nordsjællands Politi har påny haft en travl weekend med stribevis af indbrud i lokalområdet. Seks familier fra Hørsholm og Rungsted har anmeldt om tyveri fra deres hjem.

Natten til fredag 23. oktober oplevede en familie på Grønnevang i Hørsholm at få udbudne gæster, mens de lå og sov. Her har en ukendt gerningsperson opbrudt et vindue til huset. Ved anmeldelsen havde de ikke opgjort, hvad der var stjålet.