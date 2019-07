Den nye organisation Mad-Med-Hjertet, der vil lave måltider til mennesker i livskrise, har fået endnu en virksomhed med om bord, nemlig Rema1000 i Hørsholm. Her ses Ljudmilla Thomsen, der er daglig leder af Rema1000, og Pernille Rask fra Mad-Med-Hjertet. Foto: Laura Schrøder Mortensen.

Endnu en virksomhed vil støtte familier i krise

Hørsholm - 10. juli 2019 kl. 10:57 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er sket et og andet, siden 52-årige Pernille Rask i januar mistede sit arbejde og besluttede, at hun i stedet for at finde et nyt ville kaste sig over velgørende arbejde i sin nystartede organisation Mad-Med-Hjertet. Hun har blandt andet aftalt et samarbejde med Hørsholms egen købmand Lisbeth Dalgaard, ligesom hun har været til møde med byens borgmester Morten Slotved (K), der opfordrede byens virksomheder til at støtte det nye projekt. Nu har endnu en virksomhed meldt sig under fanerne.

- Projektet udvikler sig hele tiden, fortæller stifter af non-profit organisation Mad-med-Hjertet, Pernille Rask, inden hun fortsætter:

- Det er super spændende at starte noget helt nyt op fra bunden og være medvirkende til de mange knopskydninger, der sker hele tiden. Senest har vi givet håndslag på den endelige aftale med dygtige Ljudmilla Thomsen, der er daglig leder af Rema1000 i Hørsholm. Ljudmilla har fra starten været utrolig lydhør og imødekommende over for os og hele projektet. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med mennesker, der har øje for den menneskelige og ideologiske tænkning, som projektet er bygget på, og uden disse mennesker kunne projekter som mit slet ikke eksistere. Jeg er utrolig taknemmelig, fortæller Pernille Rask.

Projektet samarbejder blandt andet med supermarkeder, da det er ideen at aftage madvarer, der alligevel ikke skal sælges i butikkerne. På den måde kan organisationen skaffe de nødvendige råvarer til at lave måltider til kriseramte.

Det nye samarbejde med Rema1000 i Hørsholm er dog ikke det eneste gode, der er sket for den nye organisation, fortæller Pernille Rask.

- Efter den seneste artikel i Frederiksborg Amts Avis blev jeg kontaktet af flere frivillige, der gerne ville høre om projektet, og vi har nu en lille fast stab tilknyttet. Senest blev vi også kontaktet af Selina Juul, der har startet »Stop spild af mad«. Hun tilbød at hjælpe os, og vi har nu talt sammen et par gange i telefonen. Hun er en kæmpe inspirationskilde for mig, og samfundet havde ikke haft det fokus på madspild, som vi har i dag, uden Selina Juul, fortæller Pernille Rask.

»Stop spild af mad« er en non-profit, frivillig forbrugerbevægelse, der gennem flere år har kørt kampagner mod madspild med forfatter og foredragsholder Selina Juul i spidsen.

Mens meget ligger stille i sommermånederne, bevæger organisationen sig ufortrødent videre mod serveringen af det første måltid til en kriseramt familie. Det fortæller Pernille Rask.

- Selvom det er sommerferie for de fleste, arbejder vi videre med alle de løse ender. Ambitionen er fortsat at kunne tilberede de første måltider i august, og vi glæder os helt ekstremt til at kunne levere disse måltider til mennesker, der har behov for en håndsrækning i en kritisk tid i deres liv, opsummerer Pernille Rask.

For at kunne komme i betragtning til at modtage måltider skal familien/personen være ramt af kritisk sygdom eller dødsfald i den nære familie. Ved man allerede nu, at man får behov for at modtage gratis måltider, kan man tilmelde sig på organisationens hjemmeside www.mad-med.hjertet.dk eller skrive til kontakt@mad-med-hjertet.dk. Har man spørgsmål til projektet, eller ønsker man at blive frivillig kan man kontakte Pernille Rask Langvad på telefon 61992450.

