Endnu en kandidat opstiller til posten som Venstres borgmesterkandidat

- Der er store udfordringer forude for vores kommune med at få styr på de mange løse ender inden for specielt den fysiske planlægning. Jeg glæder mig til det kommende samarbejde med den nye formand og de mange medlemmer af Venstre i Hørsholm, lyder det fra kandidaten, der til Frederiksborg Amts Avis fortæller, at han allerede har meddelt sit kandidatur til Venstre Hørsholms formand Stig Brammer.