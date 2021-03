Her får en ældre Hørsholmborger sin første coronavaccine. Nu tilbydes også gratis vaccine mod lungebetændelse med den alvorlige pneumokokbakterie til borgere over 65 år og særligt udsatte. Foto: Morten Timm

Endnu en gratis vaccine til ældre og særligt udsatte

Hvis man er i særlig risiko for at få lungebetændelse og andre alvorlige sygdomme på grund af pneumokokbakterier, kan man nu blive vaccineret gratis mod pneumokokker.

Tilbuddet er til dem, der ikke nåede at få en gratis vaccination mod pneumokokker i efteråret, før der kom global mangel på vaccinerne. Der er nu vacciner til rådighed igen, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Beskytter ved covid-19 sygdom

Tilbuddet om den gratis vaccination trådte i kraft sidste år. Det skal sikre, at alle der er fyldt 65 år, børn med udvalgte kroniske sygdomme og andre borgere, der er i særlig risiko for svær pneumokoksygdom, ikke bliver ramt af sygdommen under Covid-19-epidemien.